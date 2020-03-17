Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:54 0

В Приамурье начали возвращаться дальневосточные аисты

В Приамурье начали возвращаться дальневосточные аисты
Фото: instagram.com/amuroopt/

В понедельник, 16 марта, пара дальневосточных аистов вернулась домой в свое гнездо, расположенное на опоре недействующей ЛЭП около села Тамбовка. Наблюдать за аистами можно онлайн.

Также в заказнике «Амурский», где сотрудники из АмурСОЭС и орнитологи с участием охотоведа дирекции по охране и использованию животного мира и особо охраняемых природных территорий ставили опоры для новых гнезд дальневосточного аиста, видели шесть этих краснокнижных птиц.

Пока доступа к рыбе и земноводным нет, они могут питаться мышами и мерзлыми насекомыми.

Посмотреть «прямой эфир» о жизни аистов, организованный АмурСОЭС при поддержке Амурского филиала WWF России, можно по ссылкам: geocam.ru/online/tambovka-stork/ и amurinfocenter.org/tools/projects/cameras_stork.php.

Просмотров всего: 14

#животные

распечатать


Общество

Видео встречи людей с тигром в Серышевском районе на самом деле снято в Приморье
Происшествия 93

«Я не смогла их остановить»: благовещенка рассказала о жестоком убийстве собаки (видео)
Общество 1

Тигр Павлик, находясь в Амурской области, умудрился установить рекорд
Общество

В Амурской области снимут реалити-шоу про дальневосточного аиста
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь