В Приамурье начали возвращаться дальневосточные аисты

В понедельник, 16 марта, пара дальневосточных аистов вернулась домой в свое гнездо, расположенное на опоре недействующей ЛЭП около села Тамбовка. Наблюдать за аистами можно онлайн.

Также в заказнике «Амурский», где сотрудники из АмурСОЭС и орнитологи с участием охотоведа дирекции по охране и использованию животного мира и особо охраняемых природных территорий ставили опоры для новых гнезд дальневосточного аиста, видели шесть этих краснокнижных птиц.

Пока доступа к рыбе и земноводным нет, они могут питаться мышами и мерзлыми насекомыми.

Посмотреть «прямой эфир» о жизни аистов, организованный АмурСОЭС при поддержке Амурского филиала WWF России, можно по ссылкам: geocam.ru/online/tambovka-stork/ и amurinfocenter.org/tools/projects/cameras_stork.php.