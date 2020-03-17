Еще два вуза в Благовещенске изменили формат обучения в связи с коронавирусом

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С 17 марта в Благовещенске два вуза изменили систему обучения из-за коронавируса. В БГПУ всех студентов перевели на дистанционное обучение. В ДальГАУ такие ограничения пока действуют только для потоковых занятий и заочников.

Всего на дистанционное обучение в Благовещенском государственном педагогическом университете перешли около 3 000 человек. Такие меры предварительно будут действовать в течение 3 недель. Об этом Амур.инфо сообщили в вузе.

«Сегодня ночью пришел приказ Министерства науки и образования РФ о том, что надо организовать все обучение исключительно в электронно-информационной среде. То есть всю контактную работу преподавателей и студентов перевести в дистанционную среду. Сейчас у нас деканы перепроверяют все задания, они уже есть у преподавателей. Дистанционно будут изучаться все дисциплины, которые можно изучать в таком формате», – рассказала проректор по учебной работе БГПУ Марина Попова.

На эту форму обучения переходят как очники, так и заочники. Лицеистам БГПУ также рекомендовано перейти на удаленное обучение. «У нас обучаются 100 лицеистов. Им 4 дня осталось до каникул. В оставшиеся дни им тоже рекомендовано обучаться дистанционно. Но это на усмотрение родителей, потому что школы пока в городе не закрыли. Так как меры приняты на 3 недели, после каникул они еще несколько дней будут также на дистанционном», – добавили в вузе. Ранее в БГПУ были запрещены массовые мероприятия и введен масочный режим.

В ДальГАУ в режим дистанционного обучения переведены потоковые, лекционные занятия. Занятия для групп, где менее 20 человек, еще проводятся. Отменены массовые мероприятия. Студенты-заочники, их в вузе около 2 000 человек, также будут учиться дистанционно. Там добавили, что такой формат обучения будет действовать не до определенной даты, а до особого распоряжения.

«Мы вчера это решение согласовали с учредителем – Министерством сельского хозяйства. На сегодня лабораторные занятия с группами по 15-20 человек мы проводим. Большие потоки отправили на дистанционное обучение. Дело в том, что приказ был для вузов, подведомственных Минобру. Он был издан в таком виде, что предполагаются свободные посещения и электронно-образовательная среда. Сегодня по вузам Минобра смотрим – они переходят все на дистанционное. Поэтому к завтрашнему дню, согласовав с учредителем, мы следующий шаг будем делать», – рассказали в ДальГАУ.

Первым среди вузов Приамурья меры по недопущению распространения коронавируса принял АмГУ. 16 марта вуз перевел студентов на смешанное обучение. Отменены лекционные занятия в потоках общей численностью обучающихся свыше 30 человек. Под запретом также оказались занятия по физической культуре и спорту.

Ученики общеобразовательного лицея АмГУ переведены на свободное посещение. Такие ограничения предварительно будут действовать 2 недели, до 29 марта. Режим смешанного обучения действует и для студентов из Китая.

Подобные ограничения в вузах введены согласно приказу Министерства науки и высшего образования РФ, датированному 14 марта. В нем рекомендовано «предусмотреть организацию контактной работы обучающихся и педагогов исключительно в электронной информационно-образовательной среде».