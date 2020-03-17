Благовещенец избил приехавшего из Хабаровска мужчину баллонным ключом

В Благовещенске осужден горожанин, который избил человека баллонным ключом. Началось все со словесного конфликта.

Происшествие случилось в апреле 2019 года около одного из домов на улице Партизанской. Туда на автомобиле из Хабаровска подъехали мужчина и женщина, которые привезли благовещенцу от знакомых банку с краской для куртки.

Пока пара ехала из Хабаровска, мужчина звонил им несколько раз, нервничал и кричал. Когда машина подъехала к условленному месту, горожанин продолжал разговаривать в грубой форме. Тогда приехавший из Хабаровска мужчина попытался отвести его в сторону, предлагая поговорить.

В ответ благовещенец снял с себя куртку, схватил баллонный ключ и начал избивать оппонент, нанося сильные удары. Сначала попал в область колена, от чего тот упал, а затем ударил по голове. В какой-то момент пострадавший начал терять сознание. При третьем ударе баллонный ключ вылетел из руки нападавшего.

Мужчина пошел под суд по пункту «з» части 2 статьи 112 УК РФ за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни, но вызвавшего длительное расстройство здоровья. Свою вину он так и не признал.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, суд признал наличие у него несовершеннолетнего ребенка, а также состояние здоровья подсудимого.

В итоге мужчину приговорили к полутора годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на полтора года, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.