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17марта
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сегодня, 12:59 0

В бордели США клиенты теперь должны приходить в защитных масках

В бордели США клиенты теперь должны приходить в защитных масках
Фото: depositphotos.com

Клиентов одного из легальных публичных домов США заставляют приходить к проституткам в медицинских масках. Снимать защитный атрибут во время занятий сексом также запретили. Введены и другие меры борьбы по распространению коронавируса.

К примеру, в некоторых заведениях в обязательном порядке стали измерять температуру у гостей. А в одном из баров, расположенном на территории публичного дома, поставили емкость с антисептиком для рук. Все поверхности и дверные ручки регулярно обрабатываются дезинфицирующими салфетками.

А жриц любви отправляют на домашний карантин даже при малейшем признаке недомогания, сообщает «Экспресс-газета», со ссылкой на TMZ.

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#здоровье #коронавирус в Китае #медицина #США

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