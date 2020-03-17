Владелец дальневосточных гектаров в Приамурье из-за АЧС вынужден перейти на быков

Житель Серышевского района Армен Отарян решил создать свою ферму три года назад. Под эти нужды житель села Томское взял сразу три бесплатных гектара недалеко от дома. Вначале ориентир был взят на свиноводство, но из-за африканской чумы свиней пришлось сменить деятельность.

Один гектар амурчанин выделил под выращивание овощей. Здесь Армен Отарян собирал урожай картошки и тыквы, которыми кормил поголовье. Хряков фермер разводил на втором гектаре. За время свиноводства стадо разрослось до 300 голов.

Но в прошлом году из-за вспышки АЧС Армену Отаряну пришлось отказаться от свиноводства. Свою ферму, расположенную на дальневосточных гектарах, он решил переориентировать на разведение быков. 20 голов молодняка уже закупили. Ещё 20 быков планирует развести сам. Крупнорогатый скот амурчанин будет разводить на двух гектарах. Продавать мясо планирует в Амурской области.

Это не первый амурчанин, который взял гектары в Серышевском районе. Рядом с селом Томское семья Чиркиных взяла сразу 10 дальневосточных гектаров для занятия птицеводством. В зиму здесь держат около 500 голов из-за отсутствия тёплых помещений, а летом поголовье птиц вырастает до 2 тысяч. В хозяйстве разводят кур, уток и гусей и занимаются инкубацией.

Свою продукцию – яйца, молодняк и мясо – пока амурчане реализуют среди жителей села и в городе Белогорске. Зимой в день они продают по 13-15 кассет, в каждой из которых 30 яиц. Летом в день уходит 30 кассет. Хозяйство, которое будет располагаться на гектарах, позволит в дальнейшем продавать по 100 упаковок в день и выйти с продажами на магазины и другие населённые пункты региона.

Жители региона берут дальневосточные гектары под разные нужды: строительство домов, пасек, теплиц, спортивных объектов и выращивание овощей и ягод. В Амурской области было выдано более 6 тысяч дальневосточных гектаров. Больше всего получателей в Благовещенском, Ивановском, Свободненском и Серышевском районах, сообщает областное правительство.