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сегодня, 11:13 4

В Минсельхозе РФ посоветовали регионам создать запас продовольствия на два месяца

В Минсельхозе РФ посоветовали регионам создать запас продовольствия на два месяца
Фото: pixabay.com

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев провел совещание по реализации плана первоочередных мероприятий для устойчивого развития экономики и социальной стабильности в условиях ухудшения ситуации на мировых финансовых рынках. По словам министра, ситуация на агропродовольственном рынке России стабильна.

Но, учитывая нынешнюю изменчивость цен, ведомство разработало и представило на рассмотрение в правительство РФ ряд дополнительных мер господдержки аграриев. Создан оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации на продовольственных рынках.

Дмитрий Патрушев поручил регионам в течение двух дней создать аналогичные органы и на постоянной основе анализировать имеющиеся объемы продовольствия и цены в торговых сетях. Субъекты должны обеспечить запасы основных категорий продовольствия не менее чем на двухмесячный период, а также проработать возможность значительного наращивания объемов сельхозпроизводства в сжатые сроки.

В ходе совещания участники обсудили ситуацию с ценами и запасами продовольствия в регионах. Руководители региональных органов АПК подтвердили отсутствие существенных ценовых колебаний в торговом сегменте, в том числе в таких значимых категориях товаров, как макаронные изделия, консервы и крупы, сообщает пресс-служба федерального ведомства.

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#российская власть #сельское хозяйство

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    47 минут назад

    Не, ребятишки, я минимум на год жрачки запасаю

  • Victrix

    Victrix
    44 минуты назад

    А Росрезерв в 2019 г обнулили?

  • не люблю

    не люблю
    24 минуты назад

    пойду куплю фруктов колбасы и молочки на два месяца. нет лучше на пол года вперед

  • anschutka

    anschutka
    1 минута назад

    сушите сухари

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