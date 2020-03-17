В Минсельхозе РФ посоветовали регионам создать запас продовольствия на два месяца

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев провел совещание по реализации плана первоочередных мероприятий для устойчивого развития экономики и социальной стабильности в условиях ухудшения ситуации на мировых финансовых рынках. По словам министра, ситуация на агропродовольственном рынке России стабильна.

Но, учитывая нынешнюю изменчивость цен, ведомство разработало и представило на рассмотрение в правительство РФ ряд дополнительных мер господдержки аграриев. Создан оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации на продовольственных рынках.

Дмитрий Патрушев поручил регионам в течение двух дней создать аналогичные органы и на постоянной основе анализировать имеющиеся объемы продовольствия и цены в торговых сетях. Субъекты должны обеспечить запасы основных категорий продовольствия не менее чем на двухмесячный период, а также проработать возможность значительного наращивания объемов сельхозпроизводства в сжатые сроки.

В ходе совещания участники обсудили ситуацию с ценами и запасами продовольствия в регионах. Руководители региональных органов АПК подтвердили отсутствие существенных ценовых колебаний в торговом сегменте, в том числе в таких значимых категориях товаров, как макаронные изделия, консервы и крупы, сообщает пресс-служба федерального ведомства.