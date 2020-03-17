Заворотнюк записала видео со стихами Пушкина и попросила не судить ее строго

Фото: www.instagram.com

В инстаграм-аккаунте Анны, дочери Анастасии Заворотнюк, появилось видео, растрогавшее подписчиков. Дочь «прекрасной няни» прочитала произведение Александра Пушкина «Цветок». И попросила: «Не судите строго».

Пользователи, следящие за аккаунтом девушки, написали множество восторженных комментариев. Некоторые отметили, что Заворотнюк-младшая обладает приятным голосом. Другие же отметили поразительное сходство Ани с мамой – актрисой Анастасией Заворотнюк. И это правда, пишут «Дни.ру».

«Тронула душу», «Пронзительно и глубоко», «Анечка, вы – солнышко», «Аня, у вас талант. Вы можете стать прекрасной актрисой», «Как же вы схожи с мамой, голос, интонация, профиль», – написали пользователи.

Иногда Аня рассказывает о состоянии здоровья мамы. Недавно она сообщила, что Анастасия Заворотнюк, которая борется с онкологией, идет на поправку. Эта новость очень обрадовала поклонников актрисы.

С осени 2019 года Анастасия Заворотнюк перестала появляться на публике. В СМИ появилась информация о том, что у актрисы обнаружили злокачественную опухоль мозга. С тех пор подробных сведений о ее здоровье не публиковалось: родственники артистки предпочитают хранить молчание, что порождает множество сплетен и слухов.