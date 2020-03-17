С 18 марта въезд иностранцев в Россию ограничат
Россия ограничит въезд в страну иностранных граждан и лиц без гражданства. Ограничения вступят в силу с полуночи 18 марта и продлятся до полуночи 1 мая.
Пересекать российскую границу смогут иностранцы, которые постоянно живут здесь, дипломаты, экипажи транспорта международных линий и пассажиры транзитных рейсов. Также можно получить частную визу в Россию в связи со смертью близкого родственника, пишет «Интерфакс».
С момента начала эпидемии в России зарегистрировали 93 заболевших коронавирусом.
Ранее многие страны объявили о закрытии своих границ из-за пандемии этого заболевания.
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