Возлюбленный разрешил подруге родить ребенка для гея и его мужа

Фото: @thehausoftg

В городе Портсмут, графство Гэмпшир (Англия) женщина решила помочь школьному друг-гею. Она стала суррогатной матерью для него и его мужа и родила для пары мальчика.

Восемь лет назад 35-летний Скотт Тарнер-Гриффитс переехал в Китай. Его школьная подруга, Шантель Уайатт не виделась с ним год. Когда Тарнер-Гриффитс приехал в Англию, то рассказал друзьям, что он и его муж Джош очень хотят стать родителями.

Уайатт узнала об этом и решила помочь. Она прислала Тарнер-Гриффитсу сообщение в Facebook с предложением стать суррогатной матерью для их ребенка. Мужчина сначала не воспринял идею всерьез, но через два месяца Уайатт снова написала ему, и они согласились.

Супруги узнали о беременности Шантель по Facetime, будучи в Китае. Они организовали для нее ультразвуковое сканирование, чтобы определить пол ребенка. Оказалось, что они ждут мальчика, которого решили назвать Ральфом.

Оба мужчины прилетели в Англию и держали Уайатт за руки во время родов. Тарнер-Гриффитс не может вернуться с ребенком домой в Китай из-за коронавируса. Его партнер Джош улетел туда, чтобы зарабатывать на жизнь.

Уайатт сказала, что считает правильным свое решение помочь школьному другу-гею. «Я не хотела ребенка, но я решила помочь моим друзьям», — пояснила она. Возлюбленный Шантель поддержал ее во всем, сообщает «Лента.ру».

Ранее сообщалось, что в американском штате Флорида замужний мужчина, который вступил в отношения с бывшим бойфрендом дочери, скоро станет многодетным отцом. Суррогатная мать вынашивает тройняшек для него и его партнера.