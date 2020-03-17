Над авиацией нависла угроза кризиса: обзор прессы

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В университете Астрахани изобрели кухонную чудо-ферму; Северный флот расширил географию дежурств; астробиолог объясняет пандемию коронавируса взрывом метеорита. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

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Авиации грозит кризис, в третьем квартале возможны банкротства, считают эксперты. Проблема не только в закрытии ряда международных авианаправлений, но и в курсе валют, к которому привязано техобслуживание и зарплаты пилотов. Да и рынок топлива также международный. Об этом можно прочесть в «Российской газете» под заголовком «Гроза прямо по курсу».

Еще рассказывается о состоявшихся позавчера муниципальных выборах во Франции. Пишут, что из-за свалившегося с неба, точнее, из Поднебесной, коронавируса явка оставляла желать лучшего. И прочитав об этом, я что-то забеспокоился по поводу голосования по поправкам в Конституцию.

Очень интересно

Кстати, о коронавирусе. В этой же газете рассказывается, что студенты и преподаватели Астраханского гостехуниверситета изобрели самую настоящую мобильную ферму, которая позволяет одновременно выращивать рыбу и овощи. Установка свободно умещается на обычной кухне в квартире. Контейнер разделен на два уровня: нижний – рыбоводный и верхний, где выращиваются растения. Между двумя уровнями непрерывно циркулирует вода. Вода – рыбам, продукты их жизнедеятельности – растениям. Круговорот. Детали вы изучите сами, отмечу лишь, что установив такую ферму у себя дома, можно не выходить на улицу вообще: на столе всегда будет еда. Ну разве что за молочкой когда выскочить. Ну или там голосовать за Конституцию.

Также в номере

О чем еще можно прочесть в главной газете страны. Еще о преимуществах российского гиперзвукового оружия – как жахнет при случае. Хоть и не коронавирус, но вполне убойное. Еще о том, что подлодки Северного флота расширили географию дежурств. Правда, за хитросплетениями фраз так и не удалось понять, где именно дежурят. Но, скорее всего, под Вашингтоном, где ж еще.

Еще о том, что бедные и богатые по-разному смотрят на причины своего финансового состояния. Об обновленной Конституции в сегодняшнем номере – ну только то, что КС не нашел там ничего противозаконного, в чем ничего удивительного: все же специалисты готовили – спортсмены, артисты, космонавт…

Летят утки

Из «Мира новостей», вы узнаете, что профессор Чандра Викрамасингх из Букингемского центра астробиологии связывает внезапную вспышку нового коронавируса с космосом: 11 октября прошлого года над Китаем взорвался метеорит, и, как считает ученый, в результате этого высвободились вирусные частицы. Оказавшись в верхних слоях стратосферы, вирус либо упал на Землю, либо попал в стратосферные воздушные потоки, которые циркулируют вокруг Земли.

Астробиолог, пишут, является сторонником «панспермии» – теории, согласно которой жизнь передается по всей Вселенной с помощью метеоритов, комет и космической пыли.

На посошок

Ну и уж коль скоро никуда не деться от общеизвестных напастей (в газетах только о них), расскажу еще и о заметке из «Панорамы», где говорится, что президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов отдал распоряжения о проведении специальных мероприятий по окуриванию населения и их домов дымом священного в республике растения – гармалы обыкновенной (лекарственного травянистого растения, также известного как могильник обыкновенный). «Дым от гармалы – эффективное средство, активно противодействующее проникновению в организм человека различных невидимых глазу вирусов», – заявил отец нации. «Панорама» отмечает, что свойства этого растения были изложены в книге «Лекарственные растения Туркменистана», которую написал сам Бердымухаммедов.

И, сожалея о том, что не все президенты – писатели (это я без каких-либо намеков), завершаю обзор.