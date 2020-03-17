Выбор читателей за 16 марта
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей понедельника, 16 марта.
Школьница из ревности зарезала трехлетнего брата и написала послание его кровью
В Германии 15-летняя девушка из ревности зарезала трехлетнего брата. Этим она не ограничилась и оставила матери послание на стене, написанное его кровью.
В аукционе по продаже центрального рынка в Благовещенске определён победитель
В Благовещенске завершился аукцион по продаже объектов центрального рынка с земельным участком на улице Красноармейской. По информации Амур.инфо, победителем торгов стал гендиректор компании «Фауст».
Распространение коронавируса в России отслеживается на онлайн-карте Яндекса
Яндекс запустил онлайн-карту распространения коронавируса в России и в мире. На карте представлена актуальная информация о подтвержденных случаях заражения, выздоровления и смерти.
В Амурской области пока не собираются закрывать на карантин учебные заведения
Федеральное министерство просвещения рекомендовало регионам РФ при необходимости временно переходить на дистанционное обучение для предотвращения распространения коронавируса. Рекомендации по усилению мер санитарно-эпидемиологического контроля в садиках, школах, организациях среднего профессионального образования и дополнительного образования детей направлены во все регионы страны.
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