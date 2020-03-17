Выбор читателей за 16 марта

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей понедельника, 16 марта.

В Германии 15-летняя девушка из ревности зарезала трехлетнего брата. Этим она не ограничилась и оставила матери послание на стене, написанное его кровью.

В Благовещенске завершился аукцион по продаже объектов центрального рынка с земельным участком на улице Красноармейской. По информации Амур.инфо, победителем торгов стал гендиректор компании «Фауст».

Яндекс запустил онлайн-карту распространения коронавируса в России и в мире. На карте представлена актуальная информация о подтвержденных случаях заражения, выздоровления и смерти.

Федеральное министерство просвещения рекомендовало регионам РФ при необходимости временно переходить на дистанционное обучение для предотвращения распространения коронавируса. Рекомендации по усилению мер санитарно-эпидемиологического контроля в садиках, школах, организациях среднего профессионального образования и дополнительного образования детей направлены во все регионы страны.