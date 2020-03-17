Промпроизводство Китая продемонстрировало худшие показатели за 30 лет

Промышленное производство Китая в январе-феврале обрушилось на 13,5 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это самый слабый показатель с января 1990 года.

Это произошло вопреки ожидаемому аналитиками среднему росту на 1,5 %. Падение обусловлено вспышкой коронавируса. Инвестиции в основной капитал упали на 24,5 %. Розничные продажи также сократились — на 20,5 % в годовом исчислении. Агентство Reuters связывает это с тем, что потенциальные потребители стараются избегать людных мест из-за страха заразиться COVID-19, сообщает «Коммерсант».

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Любовь Чуприна