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сегодня, 08:04 0

Промпроизводство Китая продемонстрировало худшие показатели за 30 лет

Промпроизводство Китая продемонстрировало худшие показатели за 30 лет
Фото: pixabay.com

Промышленное производство Китая в январе-феврале обрушилось на 13,5 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это самый слабый показатель с января 1990 года.

Это произошло вопреки ожидаемому аналитиками среднему росту на 1,5 %. Падение обусловлено вспышкой коронавируса. Инвестиции в основной капитал упали на 24,5 %. Розничные продажи также сократились — на 20,5 % в годовом исчислении. Агентство Reuters связывает это с тем, что потенциальные потребители стараются избегать людных мест из-за страха заразиться COVID-19, сообщает «Коммерсант».

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#Китай #коронавирус в Китае

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