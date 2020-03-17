Гороскоп 17 марта: у Раков непредвиденные расходы, Овнам не стоит действовать напролом

Восход Солнца: 06:38

Заход Солнца: 18:37

Солнце в Рыбах.

Овен. Благоприятный день для Овнов творческих профессий. Девиз дня – душевное равновесие, спокойствие и согласие. Звезды расположены так, что женщины смогут блеснуть своими талантами, раскрыть свои способности. Мужчинам-Овнам следует ожидать появления на пути небольших трудностей или недоброжелательного отношения. Звезды не рекомендуют действовать напролом, особенно если новые замыслы не обещают принести быстрого результата.

Телец. Любовные отношения с близким человеком сложатся гармонично. Вы будете спокойны, счастливы и довольны друг другом. Во второй половине дня вероятно неприятное известие, которое заставит Вас изменить намеченные планы. Не принимайте скоропалительных решений: чтобы избежать ошибки, Вам необходим совет старших членов семьи. Вам придется признать их мудрость и жизненный опыт.

Близнецы. Благоприятный день, отмеченный возрастанием жизненных сил. Сегодня Вы можете справиться со всеми делами, за какие бы ни взялись. Ваша находчивость и способность глядеть опасности в глаза поможет выбраться из самых сложных ситуаций. Действуйте так, как подсказывает Вам интуиция. Возможно, что близкие родственники попросят вас о помощи. Не оставляйте это без внимания.

Рак. Звезды предупреждают о непредвиденных расходах. Постарайтесь быть сегодня экономным, так как затраты окупятся очень нескоро. Вы рискуете потерять деньги. В целом же конец недели благоприятен для вашего финансового положения. Проявится множество ваших талантов, в том числе и организаторский. Мелкие недоразумения могут испортить Вам настроение. Отвлекитесь от мрачных мыслей, устроив себе небольшой праздник.

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Лев. Первая половина дня неблагоприятна и чревата трудностями в профессиональных и семейных отношениях. Финансовое положение несколько ухудшится. Возможен проигрыш, возвращение долга или потеря ценной вещи. Вторая половина дня обещает быть благоприятной во многих отношениях. Женщинам-Львам предстоит свидание. Мужчин-Львов ждет встреча или известие, что приведет к небольшим, но перспективным изменениям в личной жизни.

Дева. Первая половина дня крайне неблагоприятна для семейных отношений, общения с друзьями и близкими людьми. Со второй половины дня творческий потенциал значительно возрастет, а внутренняя энергия окажет благотворное влияние на личную жизнь. Вероятно, Вы избавитесь от ревности, сомнений и получите даже больше того, чем ожидали.

Весы. День может быть тяжелым. Вероятно, в профессиональной сфере деятельности Вы занимаете более скромное положение, чем то, на которое способны. Возможны препятствия, связанные либо с перемещением по служебной лестнице, либо с достижением поставленной цели.

Скорпион. День иллюзий, обмана и провокаций. Даже творческий подъем, свойственный Вам с начала недели, окажется самообманом и не приведет к ожидаемым результатам. Сегодня не стоит начинать новые дела или строить планы, скорее всего они не будут поддержаны окружающими. Это может привести к проблемам во всех сферах жизни.

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Стрелец. День отмечен переоценкой ценностей, хорош для анализа событий и явлений. Посвятите этот день детальному рассмотрению своих жизненных успехов и неудач. Не исключено, что любые активные действия приведут к конфронтации с окружающими. Постарайтесь ограничить общение. Ваши возросшая чувствительность и интерес ко всему новому и неизведанному могут привести к опасному риску. Со временем трудности и препятствия, стоящие на вашем пути, будут преодолены.

Козерог. Напряженный день. Неожиданные неприятности могут начаться с самого утра и значительно усложнить отношения с друзьями. Возможны неприятные известия, которые заставят Козерогов пересмотреть сложившиеся отношения.Звезды рекомендуют в эти дни вести себя более сдержанно, чем всегда. Будет сложно сконцентрировать внимание на главном, избежать ошибок.

Водолей. Этот день посвящен раскрытию творческого потенциала, любви. Закончите все дела, которые находятся в стадии завершения. Удовольствие сулит любимое дело или увлечение. Впереди у Вас долгожданная встреча с понимающим Вас человеком. День благоприятный для путешествий.

Рыбы. День связан с обновлением чувств, возрастанием жизненной энергии. В вашу жизнь могут войти новые люди, которые подарят Вам новые идеи и откроют глаза на новые возможности и будут способствовать вашей самореализации. В результате кризисная финансовая ситуация значительно улучшится.

Астролог: Вальдемар Небоходцев