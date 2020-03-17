Амурский театр кукол отметит День кукольника двумя спектаклями

В День кукольника Амурский театр кукол представит два спектакля одного режиссера. Также состоится большая распродажа билетов на все спектакли до конца сезона.

21 марта театральное сообщество отмечает Международный день кукольника, или Международный день театра кукол. В Амурском театре кукол этот день решили отметить двумя спектаклями одного режиссера – Юрия Уткина. Сейчас он работает над постановкой «Серебряное копытце».

Старик Кокованя приютил у себя маленькую девочку – сироту Дарёнку. Она узнает от него про волшебного козленка – Серебряное Копытце. Где козленок тот ножкой топнет, там камни драгоценные появляются. Девочка так мечтает его встретить, что отправляется с Кокованей и кошкой Мурёнкой в лесную избушку. И вот когда Кокованя ушел в деревню, а Дарёнка с Мурёнкой остались в избе, появился козленок Серебряное Копытце.

В спектакле оригинальная сценография и замечательные костюмы. С первой минуты маленький зритель погружается в волшебную сказку. Декорации созданы так, чтобы ребенок смог силой своего воображения «дорисовать» картинку и события этой истории. Добрая и мудрая сказка Павла Бажова учит детей жалеть младших, любить близких, беречь и ценить свою семью. 21 марта в 11:00 состоится премьера спектакля.

В этот же праздничный день в 17:00 театр приглашает зрителей на веселое ярмарочное представление и спектакль «Мартынко». Перед спектаклем, во время ярмарки, которую театр организует совместно с Амурским колледжем культуры и искусства, состоится большая распродажа билетов на все спектакли до конца сезона. Затем начнется спектакль «Мартынко». Эту сказку-анекдот по произведению Бориса Шергина режиссер Юрий Уткин поставил в 2012 году. С этого времени спектакль прочно вошел в репертуар театра.

Солдат Мартынко попадает на гауптвахту за то, что ушёл с поста поиграть в футбол и запустил мячом «благородной даме в рот». В камере, где он отбывает наказание, в ящике стола он находит карты. Мартынко затевает игру с караульным, обыгрывает его и понимает, что карты – волшебные. Игрой в карты Мартынко зарабатывает капитал и отправляется в высшее общество. За смекалку и умение собирать с иноземцев деньги, царь назначает Мартынко таможенным министром. В него влюбляется царевна Раиса, но Мартынко не отвечает ей взаимностью. Обиженная Раиса отбирает у него волшебные карты и выбрасывает бывшего министра на обочину дороги.

Что произойдет дальше с находчивым Мартынко и чем закончится вся эта запутанная и очень смешная история, зрители узнают, посмотрев спектакль, созданный в стиле площадных фольклорных представлений. Оригинальные куклы, великолепная актерская игра, множество смешных ситуаций и превращений – все это делает спектакль невероятно интересным и неожиданным.

Впервые идея отмечать Международный день кукольника возникла в 2000 году на XVIII Конгрессе Международного союза деятелей театра кукол. Тему для дискуссии быстро подхватили кукольники всех стран мира, и через два года на заседании Международного совета UNIMA дата празднования была определена. Традицию праздника открыл день 21 марта 2003 года. Именно с этого времени все профессионалы и поклонники театра кукол празднуют Международный день кукольника. В этот день во всех театрах кукол играют спектакли, иногда устраивают встречи и проводят дискуссии. Праздник объединяет всех профессионалов и любителей этого древнейшего искусства.