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сегодня, 20:20 0

Утром на «Эхе Москвы в Благовещенске» – общественное наблюдение на выборах

Утром на «Эхе Москвы в Благовещенске» – общественное наблюдение на выборах

Гостем утреннего «Эха Москвы в Благовещенске» станет член Общественной палаты Амурской области Игорь Радченко. Он поделится личным опытом работы общественным наблюдателем на выборах.

Ведущие: Алексей Воскобойников и Михаил Митрофанов.

Утренний эфир «Эха» – с 7:00 до 9:00 (по будням) и с 9:00 до 10:00 (по субботам). Дневной эфир – с 12:00 до 13:00 (по будням). Вечерний эфир – с 17:00 до 18:30 (по будням).

Программа «"Эхо Москвы" в Благовещенске» выходит на частоте 101.5 FM.Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5.

Вы также можете предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эхо Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5. Прямые трансляции наших интервью вы можете наблюдать в Инстаграме благовещенского «Эха» – https://www.instagram.com/echo_blg/.

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