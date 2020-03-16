Амурчан наградят велосипедом или гироскутером за старые журналы и коробки

Фото: правительство Амурской области

В Благовещенске при поддержке министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности проходит акция «Сдай макулатуру – спаси дерево». Её организовали студенты из отряда «Лесник» факультета природопользования Дальневосточного ГАУ.

Для жителей областного центра открыт стационарный пункт приема. Он работает до 19 марта по адресу: улица Ленина, 180 (корпус 8, кабинет 220) с 8:00 до 13:00.

Бумагу, журналы, коробки также принимают в двух городских школах. Школа № 5 сдала более 940 килограммов, а школа № 26 – 1 тонну 67 килограммов, она и является на данный момент лидером. Такой показатель для участников из 26-й – не предел, на этой неделе они пообещали улучшить показатель. Школьные пункты приема будут работать до 19 марта.

«Для награждения победителей, которое пройдет 20 марта, министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области предоставит призы. К примеру, победители, занявшие первые три места в личном первенстве, получат велосипед, гироскутер и сертификат на 5 тысяч в спортивный магазин», – отмечает заместитель министра лесного хозяйства и пожарной безопасности области Елена Бусыгина.

Акция «Сдай макулатуру – спаси дерево» проходит во второй раз. В прошлом году в Благовещенске было собрано 6 тонн вторсырья. Еще 700 килограммов собрали в Амурском институте железнодорожного транспорта, поддержавшем акцию, сообщает амурское правительство.

«Нашу акцию мы назвали "Бумажный бум", в ней приняли участие более 100 человек. Участвовали и организации – Свободненский лесхоз, компания НИПИГАЗ. Всех наградили грамотами и благодарственными письмами, а на вырученные от сдачи бумаги средства купили пирог и вручили его самым активным участникам. В этом году обязательно поддержим акцию Дальневосточного ГАУ, планируем провести "Бумажный бум-2" в начале апреля. В нашем учебном заведении уже готовим пункт приема», – рассказывает преподаватель института Нина Мережко.