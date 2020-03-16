Благовещенску могут присвоить звание «Город трудовой доблести»

16 марта на заседании городской комиссии по увековечению памяти граждан и исторических событий под руководством заместителя мэра Виктории Хопатько рассмотрено обращение общественных организаций города и области. Они предложили присвоить Благовещенску почетное звание «Город трудовой доблести».

В мероприятии приняли участие историки, библиотекари, архитекторы, бизнесмены, депутаты, представители ДВОКУ, Благовещенского гарнизона, Совета ветеранов, Союза пенсионеров России, Государственного архива Амурской области, Судостроительного завода имени Октябрьской революции, завода «Амурский металлист», организации мотолюбителей «МотоПатриот», городской общественной организации «Сотвори добро», городской общественной организации «Ассоциация пожилых людей».

1 марта 2020 года Владимир Путин подписал федеральный закон «О почетном звании Российской Федерации "Город трудовой доблести"». Претендовать на звание могут города, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города.

Участники заседания отметили, что Благовещенск достоин присуждения почетного звания «Город трудовой доблести». Это звание горожане заслужили своим героизмом и самоотверженностью. Свыше 10 тысяч благовещенцев после войны получили статус тружеников тыла, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

«Народное хозяйство и производство города сразу было перестроено на выпуск продукции для военных нужд. Предприятия местной промышленности получили заказы на изготовление военной продукции, производства товаров для снабжения армии, ремонта военной техники. На заводе "Амурский металлист" приступили к изготовлению гранат и мин. На пошив военного обмундирования перешла швейная фабрика. На благовещенской судоверфи было освоено производство деталей и узлов для броневой защиты пароходов и барж Амурской военной флотилии, спичечная фабрика начала изготавливать специальные зажигательные приспособления для поражения танков», – рассказала кандидат исторических наук, методист информационно-методического отдела МБУК «Муниципальная информационная библиотечная система» Елена Пастухова.

На предприятиях Благовещенска были отменены отпуска, продлевался рабочий день, обязательными становились сверхурочные работы. Работать на заводы и фабрики выходили женщины, подростки и пенсионеры. Школьники совмещали учебу с трудом в ремонтных мастерских, на заводах и фабриках. Благовещенцы трудились под девизом «Работай за себя и за товарища, ушедшего на фронт».

«Так, рабочие судостроительного завода Мамаев и Вахрушев получили срочное оборонное задание, и не покидали своих цехов 27 часов и 18 часов, соответственно, пока полностью не выполнили задание», – добавила Елена Ивановна.

Заслуги благовещенцев в годы войны отметил Иосиф Сталин. В 1943 году в областной центр пришла телеграмма от генералиссимуса с благодарностью горожанам. «Трудящимся города Благовещенска на Амуре, собравшим 5 956 000 рублей на строительство самолетов и танков, мой братский привет и благодарность Красной армии», – говорилось в телеграмме Сталина.

Коллективы предприятий Благовещенска неоднократно удостаивались переходящих Красных знамен Государственного комитета обороны, ЦК ВКП (б), различных наркоматов, становясь победителями Всесоюзного социалистического соревнования.

Члены комиссии единогласно проголосовали за то, чтобы ходатайствовать о присвоении Благовещенску звания «Город трудовой доблести».

«Давайте посмотрим не только на подвиги наших воинов, но и на подвиги тех людей, кто обеспечивал наступательные операции. Ведь фронтовая операция – это тысячи тонн патронов, боеприпасов. Солдат не должен думать о том, что ему покушать и из чего стрелять.

Нам говорят, что Благовещенск – это глубокий тыл в годы войны. Нет, друзья! Благовещенск – это не глубокий тыл, это передовая. 700 метров и начинаются окопы! Доты стоят чьи? Войск милитаристской Японии. Квантунская армия, имеющая опыт, современное оружие, вышла на границы. О каком глубоком тыле можно говорить? Люди, живущие здесь, знали, что на другом берегу – враг, который готов прийти. Поэтому благовещенцам нужно было каждый день трудиться и перевыполнять норму. Поэтому мы очень хотим, чтобы в списке городов трудовой доблести обязательно был Благовещенск», – высказался председатель благовещенской городской общественной организации «Ассоциация пожилых людей» Сергей Утенбергенов.

По итогам работы комиссии было решено создать рабочую группу, которая займется сбором пакета документов для представления ходатайства о присвоении почетного звания.

«Сегодня состоялась комиссия по увековечению памяти граждан и исторических событий, на которой вопрос был рассмотрен, выслушаны различные инициативные группы. Комиссия приняла положительное решение, и будет ходатайствовать перед мэром города Благовещенска о подготовке необходимой документации», – рассказала председатель комиссии по увековечению памяти граждан и исторических событий, заместитель мэра Благовещенска Виктория Хопатько.

Согласно федеральному закону, в городах трудовой доблести будут установлены стелы с изображением герба города и текстом указа президента Российской Федерации о присвоении городу этого звания. Также будут проводиться публичные мероприятия и праздничные салюты 1 мая (Праздник Весны и Труда), 9 мая (День Победы) и в День города.