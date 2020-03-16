С 2021 года в России хотят ввести автоматическое начисление пенсий

В России с 2001 года могут ввести автоматическое начисление пенсии. Законопроект готовит Минтруд. В декабре предложение будет внесено в Госдуму. В министерстве отметили, что уведомления Пенсионного фонда будут автоматически приходить через портал «Госуслуги».

Внести в Государственную думу законопроект, предполагающий введение с 2021 года беззаявительного механизма назначения пенсий, намерен Минтруд России. Рассылка автоматических уведомлений россиянам старше 45 лет будет производиться через портал «Госуслуги».

Законопроект представят правительству РФ в сентябре, а в декабре его уже внесут в нижнюю палату российского парламента. Думские фракции выразили готовность поддержать инициативу. Минтруда решило начать использовать цифровые технологии повсеместно – чтобы создать максимально комфортные условия для граждан страны.

«Это даст россиянам возможность заблаговременно оценивать формирование своих пенсионных выплат и при необходимости предпринимать шаги по их увеличению», – отмечают в ведомстве.

Приходящие в личный кабинет на сайте «Госуслуги» уведомления от ПФР будут включать в себя примерный размер страховой пенсии по старости. Рассчитываться он будет по данным накопленных пенсионных прав, условиям и порядку приобретения права на пенсию. Также в сообщении могут отражать параметры, используемые для расчета выплат и данные о размере пенсионных накоплений.

О беззаявительном порядке назначения пенсий по инвалидности сообщал в феврале министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков. Эта мера также будет занесена в законопроект Минтруда.

По официальным данным Росстата за второй квартал 2019 года, средняя зарплата по России составила 48 453 тысяч рублей. При этом средний размер пенсии по России на 1 января 2019 года составил 14 826 рублей. В этом году он также будет около 15 тысяч рублей, пишет «Газета.ру».