Академики и писатели подписали обращение против поправок в Конституцию

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На вечер 16 марта под обращением стоят 427 подписей. Список начинается с 18 академиков и членов- корреспондентов РАН, среди них лингвист Александр Аникин, физик и лауреат премии Макса Планка Михаил Данилов, геохимик Юрий Костицын, историк Аскольд Иванчик, заместитель гендиректора по научной работе Центра имени Дмитрия Рогачева, детский гематолог Алексей Масчан и другие ученые.

Также в списке подписавших письмо экономисты Владислав Иноземцев и Яков Уринсон, научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин, политолог Глеб Павловский, бывший помощник президента Бориса Ельцина Георгий Сатаров, социолог Элла Панеях, поэт Лев Рубинштейн, писатели Алиса Ганиева и Алексей Слаповский, журналисты Светлана Сорокина и Леонид Парфенов, кинокритик Антон Долин, телеведущий Михаил Ширвиндт и другие.

«Мы считаем, что над нашей страной нависла угроза глубокого конституционного кризиса», – говорится в тексте обращения. По мнению подписавших обращение, такое развитие событий «подрывает возможность эволюционного развития нашей страны» на принципах народовластия и свободы.

В частности, подписанты выступают против поправки Валентины Терешковой об обнулении сроков для действующего президента. Также они считают, что поправки вступают в противоречие с неизменяемыми главами Конституции.

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет в России 22 апреля. Законопроект о поправках уже приняли депутаты Госдумы, одобрил Совет Федерации и подписал президент Владимир Путин. Сейчас он находится на рассмотрении в Конституционном суде.

Первая женщина-космонавт, депутат Госдумы Валентина Терешкова выступила с инициативой обнулить президентские сроки 10 марта. Депутат объяснила необходимость поправки «рисками непредсказуемости», при которых требуется «надежная страховка». В качестве такой страховки может выступить «нравственный моральный авторитет» российского президента, утверждает она.

В соответствии с опросом, проведенным исследовательской компанией «Инсомар», 57 % россиян допускает голосование в 2024 году за Владимира Путина, если Конституционный суд разрешит обнулить сроки для действующего президента после внесения поправок в основной закон.

В феврале о своей готовности принять участие в голосовании по поправкам заявляли 64 % россиян, из них 72 % сообщили, что поддержат изменения в основном законе, пишет РБК.