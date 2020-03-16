Школьники представят губернатору проекты по развитию Приамурья

«Кадры будущего» Приамурья завершают работу над проектами по развитию Приамурья. Результаты своей работы школьники представят губернатору области Василию Орлову.

Участники программы Агентства стратегических инициатив «Кадры будущего для регионов» выходят на финишную прямую. Накануне в центр «Вега» со всей Амурской области съехалось около 100 школьников и студентов, цель которых – доработать свои проекты, направленные на развитие региона, и подготовиться к предстоящей защите, которая запланирована на конец марта при участии губернатора Василия Орлова и представителей АСИ.

Работа над проектами началась еще осенью прошлого года. В рамках школы Агентства стратегических инициатив специальное обучение прошли почти 200 детей. Ребятам рассказали, как создавать проекты, работать в команде, были организованы мастер-классы по повышению компетенций. Тогда участники программы и были поделены на команды, которым предстояло сформировать идею проекта, который принесет пользу. Задумки детей оценил глава региона.

С закрытием смены работа школьников над проектами не закончилась. Ребята продолжали дистанционно совершенствовать свои инициативы. Но поскольку команды намеренно сформированы так, чтобы их участники были из разных территорий, конечно, детям было сложно работать над проектами удаленно друг от друга. По этой причине и было принято решение собрать всех еще раз перед итоговой защитой. Всего представлено 11 проектов.

«Мы разработали опцию для улучшения качества деятельности Центра опережающей профессиональной подготовки. При помощи нашего маршрутизатора любой школьник сможет определиться со своей будущей профессией, а в ЦОПП он получит возможность окунуться в нее на практике», – рассказала участница команды «#ЯВТеме».

Также в числе направлений, над которыми думают школьники: туризм, развитие сельского хозяйства, профориентация, патриотическое воспитание, организация досуга молодежи, экология.

«Наш проект будет проходить в три этапа: создание экоотрядов, разработка уникальных мусорных баков и создание модели мусороперерабатывающего завода. Конечная цель – улучшение экологической обстановки в Амурской области», – поделилась участница команды «#БезОстатка».

Предварительно защита проектов намечена на 30 марта. По итогу будет выбрана лучшая команда, которая представит проект на Всероссийском форуме в Москве, а абсолютные лидеры примут участие в образовательной смене в «Артеке».

«Жизнь сейчас совсем другая. Сегодня большая ставка делается на проектную деятельность. Современные дети должны уметь самостоятельно ставить задачи, разрабатывать механизмы и способы их решения, работать в команде, предвидеть результат. И в этом плане проект «Кадры будущего для регионов» Агентства стратегических инициатив, учредителем которого является Правительство РФ, дает детям реальные возможности проявить себя и получить хороший опыт», – прокомментировала первый заместитель министра образования и науки Амурской области Елена Бурдуковская.

Проект «Кадры будущего для регионов» реализуется Агентством стратегических инициатив и министерством образования и науки Амурской области. Всего в 2019 году в проект включились 23 субъекта Российской Федерации. Основная задача – формирование и развитие лидерских команд из активных, амбициозных и неравнодушных школьников, способных и готовых включиться в проектирование и реализацию важных для своего региона социально-экономических проектов, сообщает амурское правительство.