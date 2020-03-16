Житель Райчихинска может получить до 10 лет тюрьмы за марихуану

Фото: амурское УМВД

Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Райчихинское» в ходе оперативно-розыскных мероприятий обнаружили и изъяли у жителя Райчихинска крупную партию наркотиков. Она хранилась на веранде частного дома амурчанина.

Проведенное исследование подтвердило, что изъятое вещество является наркотическим средством – марихуаной, общим весом более 2,1 килограмма. Амурчанин пояснил, что наркотическое средство предназначалось для личного потребления.

Следственным отделом МО МВД России «Райчихинское» возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В соответствии с действующим законодательством за подобное деяние предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.