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сегодня, 18:42 1

Житель Райчихинска может получить до 10 лет тюрьмы за марихуану

Житель Райчихинска может получить до 10 лет тюрьмы за марихуану
Фото: амурское УМВД

Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Райчихинское» в ходе оперативно-розыскных мероприятий обнаружили и изъяли у жителя Райчихинска крупную партию наркотиков. Она хранилась на веранде частного дома амурчанина.

Проведенное исследование подтвердило, что изъятое вещество является наркотическим средством – марихуаной, общим весом более 2,1 килограмма. Амурчанин пояснил, что наркотическое средство предназначалось для личного потребления.

Следственным отделом МО МВД России «Райчихинское» возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В соответствии с действующим законодательством за подобное деяние предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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Комментарии
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  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    51 минута назад

    Человек не заболеет коронавирусом.

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