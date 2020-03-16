Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:59 0

Амурский краеведческий музей начинает экскурсии «Внутри человека»

Амурский краеведческий музей начинает экскурсии «Внутри человека»

С 17 марта в Амурском областном краеведческом музее начнет работу выставка «Внутри человека». До этого она работала в Чите. Выставка содержит более 20 интерактивных комплексов, которые наглядно расскажут о физиологии человека. Причем, программа будет понятна и интересна всем - от дошкольников до взрослых.

На выставке представлены все системы человека: нервная, кровеносная, дыхательная, пищеварительная и другие. Некоторые управляются кнопками – выбирая те или другие вещества, можно понять, как органы реагируют на них. Например, можно узнать, где на языке сосредоточены рецепторы сладкого или кислого, а на планшете калорийности продуктов увидеть, в каком из них больше всего сахара.

С помощью системы трубок показана работа пищеварительной системы, а в дыхательной системе трубки и компрессор демонстрируют чихательный рефлекс. Одни из самых популярных комплексов — «Перекричи дикое животное» и «Звуки тела человека», судя по опыту, они собирают вокруг много экспериментаторов.

Посетителям предложат протестировать слух, зрение, обоняние и другие чувства. К примеру, проверка осязания похожа на этап известного телепроекта: нужно опустить руку в отверстие и ответить, что там находится. А на планшете органа слуха и вовсе показывается принцип костной проводимости, давая ответ, как же глухой Бетховен писал такую гениальную музыку.

Все экспонаты можно крутить, соединять и испытывать. Выставка "Внутри человека" разместилась в музейном подвале. Выставка будет работать в Амурском областном краеведческом музее с 17 марта по 10 мая ежедневно кроме понедельника, с 10 до 19 часов — каждый час. Заявки принимаются по телефону — 77-34-14.

Просмотров всего: 85

#дети #здоровье #образование

распечатать

Фотогалерея

Общество

Школьники представят губернатору проекты по развитию Приамурья

В России и мире

Редкое осложнение заставило девушку забыть 5 лет жизни и парня
Общество 1

Тотальный диктант в Благовещенске перенесли из-за коронавируса
Общество 2

Медик объяснила, почему в Хэйлунцзяне от коронавируса медленно излечиваются
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь