Амурский краеведческий музей начинает экскурсии «Внутри человека»

С 17 марта в Амурском областном краеведческом музее начнет работу выставка «Внутри человека». До этого она работала в Чите. Выставка содержит более 20 интерактивных комплексов, которые наглядно расскажут о физиологии человека. Причем, программа будет понятна и интересна всем - от дошкольников до взрослых.

На выставке представлены все системы человека: нервная, кровеносная, дыхательная, пищеварительная и другие. Некоторые управляются кнопками – выбирая те или другие вещества, можно понять, как органы реагируют на них. Например, можно узнать, где на языке сосредоточены рецепторы сладкого или кислого, а на планшете калорийности продуктов увидеть, в каком из них больше всего сахара.

С помощью системы трубок показана работа пищеварительной системы, а в дыхательной системе трубки и компрессор демонстрируют чихательный рефлекс. Одни из самых популярных комплексов — «Перекричи дикое животное» и «Звуки тела человека», судя по опыту, они собирают вокруг много экспериментаторов.

Посетителям предложат протестировать слух, зрение, обоняние и другие чувства. К примеру, проверка осязания похожа на этап известного телепроекта: нужно опустить руку в отверстие и ответить, что там находится. А на планшете органа слуха и вовсе показывается принцип костной проводимости, давая ответ, как же глухой Бетховен писал такую гениальную музыку.

Все экспонаты можно крутить, соединять и испытывать. Выставка "Внутри человека" разместилась в музейном подвале. Выставка будет работать в Амурском областном краеведческом музее с 17 марта по 10 мая ежедневно кроме понедельника, с 10 до 19 часов — каждый час. Заявки принимаются по телефону — 77-34-14.