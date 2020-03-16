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сегодня, 18:12 1

В Приамурье несколько снизился уровень безработицы

В Приамурье несколько снизился уровень безработицы
Фото: pixabay.com

Опубликован рейтинг уровня безработицы в регионах РФ в конце 2019 – начале 2020 года. Амурская область находится ближе к концу списка, где размещены регионы с не самой благоприятной ситуацией по безработице.

Самый низкий уровень безработицы в России по итогам ноября 2019 – января 2020 года зафиксирован в Москве и Санкт-Петербурге, а самые высокие показатели – на Северном Кавказе. Об этом свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

Амурская область по этим данным находится на 54 месте рейтинга. При этом уровень безработицы в области несколько снизился по сравнению с периодом конца 2019 – начала 20202 года – на 0,5 процентных пункта и составил таким образом 5,2 %.

В регионе на 100 открытых вакансий приходится 45 безработных, а среднее время поиска работы в 3 квартале 2019 года составляло 7,7 месяца.

В целом по стране, согласно результатам выборочного обследования рабочей силы, в январе 2020 года из 3,5 миллиона безработных в возрасте от 15 лет и старше 18,5 % приходилось на молодежь в возрасте до 25 лет и 19 %– на жителей от 50 лет и старше. Средний возраст безработного составлял 36,8 года. На поиск работы они тратили 6,9 месяца, при этом 22,6 % нетрудоустроенных искали работу более года.

Еще сложнее найти работу жителя сел. Так, из 1,1 миллиона безработных на селе более 12 месяцев пытались трудоустроиться 29,2 %, годом ранее на этой требовалось в среднем уходило 7,2 месяца, более 24,5 % безработных искали работу дольше 12 месяцев. Доля сельских жителей, искавших работу свыше года, составляла 31,2 %.

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#работа

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Комментарии
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  • Aligator z

    Aligator z
    33 минуты назад

    Ничего личного - только статистика...... Посчитали, прикинули..... озвучили сколько надо....

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