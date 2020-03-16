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Редкое осложнение заставило девушку забыть 5 лет жизни и парня

Редкое осложнение заставило девушку забыть 5 лет жизни и парня
Фото: David Mark с сайта Pixabay

Англичанка переболела энцефалитом и после этого перестала узнавать своего возлюбленного. Помимо этого, девушка забыла и о том, как обучалась в университете.

23-летняя Джорджия Ли (Georgia Lee) в 22 года переболела простудой, которая впоследствии дала осложнение на мозг. Две недели она страдала от головной боли и была госпитализирована на месяц.

Оказавшись в больнице, она сказала врачам, что ей 17 лет. Ли забыла пять лет своей жизни, в течение которых она училась в университете. Она перестала узнавать своего молодого человека Лоренса (Laurence), с которым встречалась два года, и с трудом вспомнила своего отца и собственное имя. Потеря памяти – редкое осложнение, которое произошло в результате энцефалита – заболевания, из-за которого опухает мозг.

Когда Лоренс пришел навестить ее в больнице, Ли не узнала его. Ему пришлось представиться ей, как в первый раз, и рассказать о совместно проведенном времени, показать видео и совместные фотографии. Врачи предупредили Лоренса о том, что Ли может не вспомнить его и не захотеть быть с ним в дальнейшем, поэтому он был морально готов ко всему. После постоянных встреч и просмотра фото, девушка все же узнала его, сообщает «Лента.ру».

Ли забыла своих университетских друзей, не помнит, как получала диплом и опасается, что не найдет работу, так как на собеседовании ей могут задать вопросы об обучении. Сейчас она работает в той же компании, где трудоустроен ее отец, но надеется найти другую работу.

Врачи лечили энцефалит Джорджии лекарствами, уколами, пункциями и провели множество компьютерных томограмм. Они излечили энцефалит, но побочные эффекты останутся навсегда. Из-за болезни Ли с трудом даются простые задачи, такие как поездка на автобусе и в поезде или просто выход из дома. Ей трудно объяснить другим людям свою ситуацию.

Ли рассказала свою историю, так как стремится повысить осведомленность общества об энцефалите и занимается благотворительностью в пользу Общества борьбы с энцефалитом.

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#жизнь #здоровье

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