В аукционе по продаже центрального рынка в Благовещенске определён победитель

В Благовещенске завершился аукцион по продаже объектов центрального рынка с земельным участком на улице Красноармейской. По информации Амур.инфо, победителем торгов стал гендиректор компании «Фауст».

В аукционе было 3 участника. Начальная цена объекта обозначалась в 166 358 400 рублей с учетом НДС. Через несколько шагов аукциона (один шаг составил 100 тысяч рублей) объект почти за 166,8 миллиона рублей выкупил благовещенский бизнесмен. За земельный участок он должен отдать еще около 50 миллионов. Эта сумма не была включена в цену продажи лота и «подлежит оплате в соответствии с условиями договора купли-продажи».

Как писало Амур.инфо, администрация Благовещенска выставила на продажу сразу несколько объектов центрального рынка. Это само здание рынка, расположенное на улице Красноармейской, 145/1, площадью 3 772,6 квадратных метра; административное здание площадью 485,1 квадратных метра; пристройка по Красноармейской, 145/5, площадью 142 квадрата; еще одна пристройка по адресу: Красноармейская, 145/3, площадью 229,4 квадратных метра. Общая площадь земельного участка – 8 213 квадратных метров. Его можно использовать под размещение объектов розничной торговли.

Редакция Амур.инфо запросила официальную информацию об итогах торгов в городской администрации. Позже ожидается и комментарий нового владельца центрального рынка.