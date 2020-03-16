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сегодня, 17:48 7

В аукционе по продаже центрального рынка в Благовещенске определён победитель

В аукционе по продаже центрального рынка в Благовещенске определён победитель

В Благовещенске завершился аукцион по продаже объектов центрального рынка с земельным участком на улице Красноармейской. По информации Амур.инфо, победителем торгов стал гендиректор компании «Фауст».

В аукционе было 3 участника. Начальная цена объекта обозначалась в 166 358 400 рублей с учетом НДС. Через несколько шагов аукциона (один шаг составил 100 тысяч рублей) объект почти за 166,8 миллиона рублей выкупил благовещенский бизнесмен. За земельный участок он должен отдать еще около 50 миллионов. Эта сумма не была включена в цену продажи лота и «подлежит оплате в соответствии с условиями договора купли-продажи».

Как писало Амур.инфо, администрация Благовещенска выставила на продажу сразу несколько объектов центрального рынка. Это само здание рынка, расположенное на улице Красноармейской, 145/1, площадью 3 772,6 квадратных метра; административное здание площадью 485,1 квадратных метра; пристройка по Красноармейской, 145/5, площадью 142 квадрата; еще одна пристройка по адресу: Красноармейская, 145/3, площадью 229,4 квадратных метра. Общая площадь земельного участка – 8 213 квадратных метров. Его можно использовать под размещение объектов розничной торговли.

Редакция Амур.инфо запросила официальную информацию об итогах торгов в городской администрации. Позже ожидается и комментарий нового владельца центрального рынка.

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#экономика

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Комментарии
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  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    2 часа назад

    Кто бы сомневался.....

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    как я и писал))) там то он парковку и сделает)))

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Ну, хоть теперь квартал преобразится )

  • Paster

    Paster
    1 час назад

    inoy

    как я и писал))) там то он парковку и сделает)))



    Или понастроит еще торговых площадей.

  • just me

    just me
    1 час назад

    Кузьмич93

    Кто бы сомневался.....



    Что называется, с языка сняли)))

  • Секвойя

    Секвойя
    1 час назад

    Красиво добивается целей компания Чародея. Вперёд и выше. Да и послушать его интересно. Современный Чурин.

  • Варфоломей

    Варфоломей
    26 минут назад

    Ну что ни говори, а время и жизнь показали, что доводить до завершения все дела, за которые он берется-получается всегда, в кратчайшие сроки, и с высоким качеством... не много таких целеустремленных и боевитых бизнесменов найдется в нашем городе... Да, получается, что настоящий Чародей, в хорошем смысле... как бы кто к нему не относился... Такого бы Чародея нам во главе города, да и региона не помешало бы... Чтобы "все лягушки с этих гнилых болот", которые только громко квакать умеют, и ничего более, разбежались, а пришли люди именно такого плана, как сам Чародей... и совсем не обязательно, чтобы они всем нравились, важнее результаты работы.

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