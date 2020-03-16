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сегодня, 17:40 0

Дальний Восток в экологическом рейтинге уступил только Сибири и Уралу

Дальний Восток в экологическом рейтинге уступил только Сибири и Уралу
Фото: pixabay.com

Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала очередной «Национальный экологический рейтинг» по итогам прошедшей зимы. Возглавила его одна из самых благоприятных районов Тамбовская область. В тройку лидеров вошли Белгородская область и Республика Алтай.

Из дальневосточных регионов в десятку самых экологически чистых попали Магаданская область и Чукотка, которые заняли седьмое и восьмое места соответственно.

Составители рейтинга пояснили, что в десятке лидеров традиционно находятся передовые сельскохозяйственные регионы, где нет большого уровня промышленного загрязнения, удаленные малонаселенные регионы и два столичных мегаполиса: Москва и Санкт-Петербург. Оба города обеспечили себе экологическую привлекательность за счет высокого уровня финансирования природоохранных программ.

Экологические аутсайдеры: Иркутская, Челябинская и Свердловская области. Присутствуют в отрицательном рейтинге и дальневосточные регионы: 79 место занял Забайкальский край, на 80 строчке – Республика Саха (Якутия).

В перечне федеральных округов Дальний Восток расположился внизу экологического рейтинга, уступив только промышленным регионам – Сибири и Уралу. В тройку лидеров вошли Центральный округ, Северный Кавказ и Северо-Западный округ.

«Кроме Красноярского края, который является антирекордсменом по уровню загрязнения атмосферного воздуха среди всех субъектов Российской Федерации, с этой же экологической проблемой вынуждены бороться и жители Иркутской, Кемеровской, Омской, Тюменской и Челябинской областей, а также Забайкальского края», – отметила руководитель отдела экологических инициатив Анастасия Фатерина.

Несмотря на то, что в федеральный проект «Чистый воздух» вошли только 12 российских городов, низкое качество атмосферного воздуха зафиксировано и в городах, не вошедших в данный перечень: Рязани, Улан-Удэ и Хабаровске. Основными загрязнителями в вышеперечисленных регионах являются крупные заводы и угольные котельные.

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