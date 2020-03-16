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сегодня, 17:40 3

Министр строительства области рассказал, как власти пытаются остановить рост цен на жилье

Министр строительства области рассказал, как власти пытаются остановить рост цен на жилье

На 23 % в среднем повысились цены на жилье в Приамурье по сравнению с ценами начала 2019 года. Связано это прежде всего с введением дальневосточной ипотеки и эскроу-счетов. Как власти пытаются «охладить» рынок и не позволить ценам расти, об этом в программе «Простые вопросы» рассказал министр строительства и архитектуры области Игорь Карзунин.

В начале интервью министр озвучил некоторые цифры:

  • – 45 000 молодых семей в возрасте до 35 лет проживают в регионе;
  • – около 2 200 семей обратились как нуждающиеся в улучшении жилищных условий;
  • – примерно 1 500 заявок подано в кредитные учреждения;
  • – 900 заявок одобрено;
  • – 350 договоров сейчас находятся в стадии заключения;
  • – 3 200 000 рублей – средняя сумма выдаваемых ипотечных кредитов.

«Мы сейчас ведем работу с застройщиками, чтобы в сдаваемых домах какое-то количество квартир фиксированно шли под дальневосточную ипотеку. То есть фиксируем время, фиксируем площади и сейчас решаем, какой процент таких квартир будет от общей застройки. И эти квартиры в первую очередь будут приобретать те граждане, которые идут по дальневосточной ипотеке. Потому что получение одобрения, оформление кредита и заключение сделки – все это требует времени. И предварительная договоренность с застройщиками в этом плане достигнута», – объясняет Игорь Владимирович.

Сейчас на уровне правительства разрабатываются различные меры поддержки застройщиков, таких как компенсация по техническому присоединению, субсидирование процентов по кредитам за счет бюджета, госгарантия, выделение земельных участков под строительство жилья эконом-класса.

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#Простые вопросы #строительство

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Комментарии
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  • MadNigra

    MadNigra
    1 час назад



    Мы сейчас ведем работу с застройщиками, чтобы в сдаваемых домах какое-то количество квартир фиксированно шли под дальневосточную ипотеку.



    О5 кого то выделяем из массы? Почему только 1 категорию населения?

    давайте при вводе жилья:

    - 10% ипотечникам

    -10% сиротам

    -10% ветхий фонд - переселение

    -10% манёвренный фонд.

    ............ никто не забыт?

    А то как то в одну калитку господин министр играет. А потом в новостях - О5 сирот обломили, потому что ничего не строится.

    Там кажется уже на Лярд по суду висит задолженность по сиротам? Разгребать собирается кто нибудь?

  • приехали , вылезай

    приехали , вылезай
    6 минут назад

    MadNigra



    Мы сейчас ведем работу с застройщиками, чтобы в сдаваемых домах какое-то количество квартир фиксированно шли под дальневосточную ипотеку.



    О5 кого то выделяем из массы? Почему только 1 категорию населения?

    давайте при вводе жилья:

    - 10% ипотечникам

    -10% сиротам

    -10% ветхий фонд - переселение

    -10% манёвренный фонд.

    ............ никто не забыт?

    А то как то в одну калитку господин министр играет. А потом в новостях - О5 сирот обломили, потому что ничего не строится.

    Там кажется уже на Лярд по суду висит задолженность по сиротам? Разгребать собирается кто нибудь?



    Вот и остануться жить здесь тогда только эти граждане . А граждане с наличными предпочтут западное направление , как более дешевое и теплое

  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    6 минут назад

    Конечно, власти стараются "что-то сделать", поскольку "им поставлены" такие задачи. Беда в том, что это "рынок", а не "Советский Союз" и тем более не "Великий Сосед". Сильно сомневаюсь про появление 1700 квартир к лету... Возможно, смысл заявления в том, что не уточнено к лету какого года? Или лето - это в том числе и осень или конец этого года? Я высказал свое мнение, но у меня некоторые сомнения в действительности части озвученных данных есть. Может быть я ошибаюсь. Время покажет.

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