Правительство России озвучило меры для борьбы с коронавирусом
Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал перечень мер, которые будут приняты в рамках борьбы с пандемией коронавируса. В частности, на первоочередные меры для поддержки отраслей экономики и граждан выделят до 300 миллиардов рублей. И увеличат объем предоставляемых государственных гарантий.
Кроме того, будут приняты следующие меры:
- – в ближайшее время будет выстроена система оповещения граждан о ситуации с распространением коронавируса;
- – для граждан запустят единую горячую линию;
- – поручено обеспечить особый порядок оплаты больничных листов для граждан на карантине;
- – планируется в ближайшее время разрешить онлайн-продажу безрецептурных лекарств, принятие соответствующего законопроекта ускорят;
- – создадут фонд премирования врачей, которые борются с коронавирусом;
- – будет вестись постоянный мониторинг важнейших экономических и социальных параметров;
- – компании в сферах туризма и авиаперевозок получат отсрочку по выплате налогов;
- – упростят процедуру доставки товаров, на один месяц отменят ограничения в городской черте для транспорта торговых сетей, на таможне запустят зеленый коридор для товаров первой необходимости, которые закупают крупные торговые сети и импортеры;
- – правительство расширит программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса;
- – закрытие границы с Белоруссией.
Число заразившихся коронавирусом нового типа в России превысило 65 человек, больше всего зараженных в Москве — 33 человека. Заболевшие выявлены в 14 субъектах РФ, сообщает «Коммерсант». Для борьбы с вирусом отменяются деловые, спортивные и другие массовые мероприятия.
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