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16марта
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сегодня, 17:16 0

Правительство России озвучило меры для борьбы с коронавирусом

Правительство России озвучило меры для борьбы с коронавирусом
Фото: iambusinessman.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал перечень мер, которые будут приняты в рамках борьбы с пандемией коронавируса. В частности, на первоочередные меры для поддержки отраслей экономики и граждан выделят до 300 миллиардов рублей. И увеличат объем предоставляемых государственных гарантий.

Кроме того, будут приняты следующие меры:

  1. – в ближайшее время будет выстроена система оповещения граждан о ситуации с распространением коронавируса;
  2. – для граждан запустят единую горячую линию;
  3. – поручено обеспечить особый порядок оплаты больничных листов для граждан на карантине;
  4. – планируется в ближайшее время разрешить онлайн-продажу безрецептурных лекарств, принятие соответствующего законопроекта ускорят;
  5. – создадут фонд премирования врачей, которые борются с коронавирусом;
  6. – будет вестись постоянный мониторинг важнейших экономических и социальных параметров;
  7. – компании в сферах туризма и авиаперевозок получат отсрочку по выплате налогов;
  8. – упростят процедуру доставки товаров, на один месяц отменят ограничения в городской черте для транспорта торговых сетей, на таможне запустят зеленый коридор для товаров первой необходимости, которые закупают крупные торговые сети и импортеры;
  9. – правительство расширит программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса;
  10. – закрытие границы с Белоруссией.

Число заразившихся коронавирусом нового типа в России превысило 65 человек, больше всего зараженных в Москве — 33 человека. Заболевшие выявлены в 14 субъектах РФ, сообщает «Коммерсант». Для борьбы с вирусом отменяются деловые, спортивные и другие массовые мероприятия.

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#коронавирус в Китае #российская власть #финансы #экономика

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