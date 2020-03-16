В Благовещенске сотрудники ОВД спасли людей при пожаре (видео)

Благовещенские полицейские оказали помощь людям при пожаре. При обходе территории МО МВД России «Благовещенский» начальник тыла, майор внутренней службы Михаил Верещагин обнаружил возгорание пристройки частного дома, расположенного недалеко от отдела.

В этом частном секторе практически никто не живет. Благовещенец, находившийся на месте происшествия, сообщил о двух мужчинах в помещении. Он также пояснил, что загоревшаяся пристройка не позволяет им выбраться, так как это единственный выход из дома.

Сотрудник незамедлительно сообщил о произошедшем в дежурную часть и направился в своё подразделение за подмогой. Вместе с коллегами – старшим сержантом внутренней службы Романом Бабочкиным и старшиной внутренней службы Сергеем Медведевым – с помощью служебных огнетушителей они ликвидировали очаг возгорания и помогли людям покинуть дом. Тление досок внутри перекрытий потушили прибывшие на место происшествия пожарные МЧС. Возгорание было ликвидировано, благодаря грамотным и оперативным действиям сотрудников органов внутренних дел никто не пострадал.

Руководством МО МВД России «Благовещенский» решается вопрос о поощрении сотрудников, сообщает пресс-служба амурского УМВД.