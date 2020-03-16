Амурчан вовлекают в сомнительную «игру» в WhatsApp

В редакцию ИА «Амур.инфо» начали поступать сообщения о том, что жителей Амурской области, использующие WhatsApp, вовлекают в сомнительную игру. Людям сулят легкое получение денег, но это очень похоже на финансовую пирамиду.

Как рассказала агентству на правах анонимности жительница Благовещенска, с «игрой» столкнулся ее муж, который находится в Белогорске. «Что у них за принцип такой? Они, получается, зовут людей. Эти люди должны одному лидеру скинуть по тысяче рублей и пригласить своих семь друзей. Делятся на группы, цепочка ставится, и лидер, который получил 8 тысяч рублей обратно, – он уходит в другую группу. Те, которые были на 2 месте, переходят на место лидера – им уже деньги отправляются. И, как они говорят, круг замкнется, и друг другу будут деньги переотправлять, все будут как бы в прибыли. Но, в любом случае, это же пирамида, ее никак не замкнуть», – объяснила горожанка.

Еще один собеседник из Благовещенска также сравнил «игру» с финансовой пирамидой. «Единственное, в чем разница, – если в финансовых пирамидах, которые раньше были, имелся постоянный лидер, который больше всех доход и получал, то здесь лидер постоянно меняется. (…) Меня позвали знакомые, объяснили всё. Сначала было недоверие, а потом, когда уже более детально разбираешься, понимаешь, что главное – чтобы имелся человеческий ресурс, люди, которых можно позвать», – сказал мужчина.

«Игра» получила популярность в разных регионах России. В частности, UssurMedia пишет, что участие в ней принимают жители Приморского края.

Правоохранители предостерегают граждан от подобных авантюр. Пресс-служба УМВД России по Приморскому краю отмечает, что в Кодексе об административных правонарушениях РФ есть статья 14.62 «Деятельность по привлечению денежных средств и (или) иного имущества». Она предусматривает серьезные штрафы: для граждан – в размере от 5 тысяч до 50 тысяч рублей, для должностных – от 20 тысяч до 100 тысяч рублей, для юридических лиц – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.