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Тотальный диктант в Благовещенске перенесли из-за коронавируса

Тотальный диктант в Благовещенске перенесли из-за коронавируса

В Благовещенске «Тотальный диктант» перенесли из-за коронавируса. С таким заявлением выступил штаб международной просветительской акции. Мероприятие перенесли на осень текущего года. Новая дата проведения Тотального диктанта станет известна 25 марта.

Как сообщается в официальном обращении, в течение последней недели организаторы получили сотни сообщений об отказе от участия в акции площадок, городов и целых стран. Отмечается, что это делается в силу запретов и рекомендаций муниципальных органов территории, где проводится Тотальный диктант.

Очные курсы по подготовке к Тотальному диктанту в АмГУ закрываются, но на сайте totaldict.ru доступен онлайн-курс по орфографии и пунктуации.

«Тотальный диктант состоялся уже 16 раз и никогда не нарушал традиций: главный праздник грамотности всегда проходил в апреле. Огромные подготовительные усилия всех без исключения организаторов проекта по всему миру не давали даже зародиться мысли о переносе даты акции по какой-либо причине.

Но обстоятельства, которые меняются уже не ежедневно, а ежечасно, говорят не только и не столько о стремительном распространении вируса, сколько о растущей панике среди населения. Даже в тех городах, где не было зарегистрировано ни одного зараженного, уже вводятся запреты на массовые собрания людей (это влияет не только на проведение мероприятий, но и организацию процесса обучения и работы)», – рассказали организаторы акции.

Для большинства поклонников акции, добавляют они, участие станет невозможным ― это коснется практически всех зарубежных стран, а также большой части России.

Одним из вариантов решения ситуации был перевод Тотального диктанта в онлайн-режим. «Для многих участие в Тотальном диктанте ― это прежде всего ритуал с приходом на площадку, «живым» диктатором, ручкой и бланком, и они не готовы менять это на онлайн-формат», – сообщили в штабе.

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#образование

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