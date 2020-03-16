Амурчане активнее других дальневосточников пользуются цифровыми услугами Почты России

Жители Амурской области среди всех регионов Дальнего Востока являются лидерами по использованию электронных сервисов Почты России, таких как предзаполненная и предоплаченная посылка. Этой услугой пользуются более 25 % амурских клиентов почты.

«Среди дальневосточных филиалов Амурская область в лидерах, наше население в этом плане наиболее продвинутое», – рассказала руководитель группы по посылочному бизнесу и экспресс-доставке Ирина Власова.

На почте отмечают: активнее новую услугу используют жители небольших населенных пунктов региона. Особенность предоплаченных и предзаполненных посылок в том, что они принимаются без очереди. Такие посылки можно отправить как по России, так и за пределы страны. «На сайте Почты России вы можете посылку оформить, примерно указать весовую категорию и оплатить картой любого банка. Причем в отделении почты посылку перезавесят и только тогда точная сумма будет списана с карты. Никаких дополнительных комиссий мы за это не берем, и данные посылки вы сдаете без очереди, вот что самое главное и удобное, – пояснила Ирина Власова. – Если у вас нет принтера, чтобы распечатать, вам достаточно на отправлении написать номер штрихкода, который сразу присвоится, а оператор самостоятельно согласно этому номеру распечатает и приклеит бланк на вашу посылку. Призываем для простоты работы использовать все наши цифровые ресурсы».

Амурчанам рекомендуют пользоваться новыми сервисами не только на сайте Почты России, но и установить на смартфон специальное приложение. Ресурс позволяет отследить отправление, создать предзаполненную посылку, найти индекс нужного населенного пункта, а также воспользоваться услугой экспресс-доставки, вызвав курьера в удобное для вас время.

«Независимо от того, что я директор, я еще и пользователь. У меня установлено мобильное приложение. И приходят все сообщения. Не нужно ждать извещения, вы сами будете видеть, на каком этапе ваше отправление. Даже то, о котором вы не знаете. Если отправитель указал вашу фамилию, адрес, телефон – вы уже будете его видеть в приложении», – поделилась директор УФПС Амурской области Светлана Матвиенко.

Для тех, кто отправляет посылки «по старинке», приходя на свое почтовое отделение или в центр выдачи и приема посылок, здесь уже в этом году собираются внедрять электронную очередь. Это должно сделать посещение почты более комфортным. «Сейчас живые очереди бывают, и это случается, скажем так, непредсказуемо, не регулярно. В этом случае у нас выходят с бэк-зоны сотрудники, чтобы ускорить процесс обработки либо выдачи посылок», – поясняет Ирина Власова.

Кстати, в прошлом году по Амурской области было перевезено свыше полутора миллионов посылок. Около 30 % таких отправлений приходит в регион из Китая. На почте отмечают, что из-за ситуации с коронавирусом количество отправлений было снижено. Основное количество посылок все же курсирует по территории страны, и по информации Почты России, крупнейший китайский интернет-магазин «Алиэкспресс» откроет склад в том числе в Благовещенске, чтобы сократить сроки доставки заказов.

Все посылки, письма и бандероли, которые отправляют или должны получить амурчане, поступают в магистральные сортировочные центры. В области их три – в Тынде, Белогорске и Благовещенске. Здесь непрерывно идет процесс разгрузки и сортировки почтовых отправлений, которые летят самолетами и едут поездами как в область, так и за ее пределы. Работа ведется круглосуточно, в том числе по выходным и в праздники.

«Мы делаем сортировку по 200 направлениям. За первые 2 месяца текущего года обработано входящих авиаотправлений около 120 тонн, более 38 тысяч посылок, – приводит данные заместитель начальника Благовещенского магистрально-сортировочного центра Анна Сероштан. – Обработка строго регламентирована по времени. Основная задача – максимально минимизировать сроки обработки и отправить первым отходящим транспортом. Мы справляемся с этой задачей и сроки соблюдаем».

Любое почтовое отправление, которое попадает в сортировочный центр, сразу регистрируется. Оператор считывает ярлык на почтовой емкости (так называется мешок, в котором лежат письма или посылки), и получателю, у которого стоит приложение Почты России, немедленно приходит оповещение об этом. В информационных системах таким образом отражается весь процесс перемещения почтового отправления, и клиент может отследить это движение.

При этом каждое почтовое отправление имеет свой срок доставки. Например, по Благовещенску обычное письмо должно идти 2 дня. В такой же срок должно уложиться письмо, отправленное в тот же Хабаровск. «Это связано с технологией отправления. Цикл обработки одинаковый. Но одно письмо поедет в аэропорт до Хабаровска. А другое – на автомобиле в другое почтовое отделение», – объясняют на почте.

Максимальный срок доставки обычной корреспонденции из Благовещенска в Москву или обратно – 10 дней поездом. Потому что почтовый вагон идет 9 дней. Письмо или посылка, отправленные первым классом, должны преодолеть то же расстояние в два раза быстрее и уложиться в 5 дней. В последнее время на почте отмечают рост количества отправлений 1 классом и ЕМС-отправлений (экспресс-почта).

Кстати, на центральном почтамте расположен и участок курьерской доставки. Он работает без выходных. Здесь можно отправить ЕМС-отправление, также курьера можно вызвать на дом. Это входит в стоимость услуги экспресс-почты. «На данный момент Почта России является лидером по расположению участков курьерской доставки, этим не может похвастаться ни одна транспортная компания. У нас в регионе такие участки есть в Благовещенске, Белогорске и Свободном», – поясняют здесь.

В Приамурье у Почты России 4 собственных почтовых вагона, они курсируют два раза в неделю по маршруту Благовещенск-Белогорск-Тында-Февральск. «Это социально значимый маршрут, он единственный обеспечивает почтой населенные пункты по бамовской трассе», – добавляет Анна Сероштан.

«Кроме трех магистральных центров, в Приамурье еще 5 сортировочных участков, которые сортируют почту по области, – разъясняет подробности заместитель директора по логистике Игорь Пашенцев. – У нас разработаны специальные планы-направления, которые выстроены так, чтобы в кратчайшие сроки доставить отправления к пункту связи. Чтобы все прибывающие и уходящие поезда и самолеты были состыкованы с нашими автомобильными маршрутами. Только обработались – уже грузятся в транспорт и едут к следующей почте. За год у нас проходит в районе 65 миллионов отправлений».

Почтой России в области разработано около 230 маршрутов, на которые выходят около 140 почтовых автомобилей в день. За год они проезжают более 7 миллионов километров.

«Иногда наши клиенты не понимают, почему их письма и посылки прошли такой круг. Например, письмо приехало в Белогорск, потом в Благовещенск, а отсюда поехало в Тынду. Это связано с расположением объектов. Также все зависит от того, как отправление было сформировано. Письмо не идет одно, идет целая емкость. Ее вскрывают там, куда она адресована, и сортируют. Так одно письмо может попасть к 10 другим, которые идут по своему кратчайшему направлению. Да, иногда по расстоянию это длиннее, но по времени короче», – рассказывает Игорь Евгеньевич.

Вообще для Почты России Приамурье непростой регион. Например, с труднодоступными населенными пунктами (только в Зейском районе их 5) связь осуществляется только авиатранспортом.

Может ли посылка, адресованная, например, в Тынду, уехать в Зею? Такое бывает крайне редко, говорят на почте. Хотя человеческий фактор не исключен. Что касается утраты посылок – по итогам 2019 года в Благовещенске не было ни одного подобного случая. Все посылки – и исходящие, и входящие – были вручены своим адресатам.

Старое правило – «Пишите индекс правильно!» – на почте действует и сейчас. От этого зависит, корректно ли система распознает пункт назначения отправления. «Наша большая проблема – то, что клиенты пишут индекс Благовещенска 675000, по сути такого индекса нет, у каждого почтового отделения он свой, – говорят сотрудники почты. – Так что пишите индекс правильно!».

Кроме получения и отправления почты, в Центральном почтовом отделении Благовещенска можно также сделать денежные переводы, купить коробки, марки и конверты, получить пенсии, пособия и компенсации, оплатить штрафы ГИБДД, услуги ЖКХ, кредиты, а еще приобрести лотерейные билеты, страховки и даже ж/д и авиабилеты.

Ожидание клиентов здесь сделали более комфортным, установив электронную очередь. «В среднем время ожидания 12 минут, мы сокращаем до 4 минут, – рассказывает начальник Благовещенского почтамта Евгения Ромашова. – Максимальное время – до 20 минут, и то это связано с тем, что оформляем наложенные платежи, это действительно занимает больше времени. Если такое происходит, у нас выходят в зону обслуживания клиентов другие сотрудники».

На почте признают, что в учреждении есть кадровая проблема – не хватает почтальонов. При этом работа ответственная – почти 99 % пенсий в Приамурье пенсионерам доставляют на дом именно почтальоны.

«Нехватка кадров с этим тоже связна. Человека с улицы не поставишь на доставку пенсии, – добавляет Евгения Ромашова. – Почтальоны должны ходить по двое. Они оснащены газовыми баллончиками, отпугивателями собак. Кроме этого, система безопасности продумана. Мы заключаем договоры с инкассаторами, чтобы доставлять большие объемы. Никогда нам не поступали обращения и жалобы по поводу невыплаты пенсий».

Для удобства клиентов каждый пятый почтальон оснащен МКПТ – мобильным почтовым электронным терминалом для оказания финансовых услуг. Не выходя из дома, клиенты могут оплатить услуги ЖКХ, сотовую связь, кредиты, налоги и товары, которые могут заказать своему почтальону. «Это очень удобно для наших пенсионеров, особенно для пожилых и маломобильных граждан», – говорят на почте.

Здесь добавляют, что всегда открыты для замечаний и пожеланий и готовы незамедлительно реагировать на негативные моменты и решать проблемы. По всем вопросам, связанным с обслуживанием, жители могут обратиться в службу поддержки Почты России, отправив электронное обращение на сайте pochta.ru, в мобильном приложении или по бесплатному телефону: 8-800-1-000-000.