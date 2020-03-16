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Амурчане активнее других дальневосточников пользуются цифровыми услугами Почты России

Амурчане активнее других дальневосточников пользуются цифровыми услугами Почты России

Жители Амурской области среди всех регионов Дальнего Востока являются лидерами по использованию электронных сервисов Почты России, таких как предзаполненная и предоплаченная посылка. Этой услугой пользуются более 25 % амурских клиентов почты.

«Среди дальневосточных филиалов Амурская область в лидерах, наше население в этом плане наиболее продвинутое», – рассказала руководитель группы по посылочному бизнесу и экспресс-доставке Ирина Власова.

На почте отмечают: активнее новую услугу используют жители небольших населенных пунктов региона. Особенность предоплаченных и предзаполненных посылок в том, что они принимаются без очереди. Такие посылки можно отправить как по России, так и за пределы страны. «На сайте Почты России вы можете посылку оформить, примерно указать весовую категорию и оплатить картой любого банка. Причем в отделении почты посылку перезавесят и только тогда точная сумма будет списана с карты. Никаких дополнительных комиссий мы за это не берем, и данные посылки вы сдаете без очереди, вот что самое главное и удобное, – пояснила Ирина Власова. – Если у вас нет принтера, чтобы распечатать, вам достаточно на отправлении написать номер штрихкода, который сразу присвоится, а оператор самостоятельно согласно этому номеру распечатает и приклеит бланк на вашу посылку. Призываем для простоты работы использовать все наши цифровые ресурсы».

Амурчанам рекомендуют пользоваться новыми сервисами не только на сайте Почты России, но и установить на смартфон специальное приложение. Ресурс позволяет отследить отправление, создать предзаполненную посылку, найти индекс нужного населенного пункта, а также воспользоваться услугой экспресс-доставки, вызвав курьера в удобное для вас время.

«Независимо от того, что я директор, я еще и пользователь. У меня установлено мобильное приложение. И приходят все сообщения. Не нужно ждать извещения, вы сами будете видеть, на каком этапе ваше отправление. Даже то, о котором вы не знаете. Если отправитель указал вашу фамилию, адрес, телефон – вы уже будете его видеть в приложении», – поделилась директор УФПС Амурской области Светлана Матвиенко.

Для тех, кто отправляет посылки «по старинке», приходя на свое почтовое отделение или в центр выдачи и приема посылок, здесь уже в этом году собираются внедрять электронную очередь. Это должно сделать посещение почты более комфортным. «Сейчас живые очереди бывают, и это случается, скажем так, непредсказуемо, не регулярно. В этом случае у нас выходят с бэк-зоны сотрудники, чтобы ускорить процесс обработки либо выдачи посылок», – поясняет Ирина Власова.

Кстати, в прошлом году по Амурской области было перевезено свыше полутора миллионов посылок. Около 30 % таких отправлений приходит в регион из Китая. На почте отмечают, что из-за ситуации с коронавирусом количество отправлений было снижено. Основное количество посылок все же курсирует по территории страны, и по информации Почты России, крупнейший китайский интернет-магазин «Алиэкспресс» откроет склад в том числе в Благовещенске, чтобы сократить сроки доставки заказов.

Все посылки, письма и бандероли, которые отправляют или должны получить амурчане, поступают в магистральные сортировочные центры. В области их три – в Тынде, Белогорске и Благовещенске. Здесь непрерывно идет процесс разгрузки и сортировки почтовых отправлений, которые летят самолетами и едут поездами как в область, так и за ее пределы. Работа ведется круглосуточно, в том числе по выходным и в праздники.

«Мы делаем сортировку по 200 направлениям. За первые 2 месяца текущего года обработано входящих авиаотправлений около 120 тонн, более 38 тысяч посылок, – приводит данные заместитель начальника Благовещенского магистрально-сортировочного центра Анна Сероштан. – Обработка строго регламентирована по времени. Основная задача – максимально минимизировать сроки обработки и отправить первым отходящим транспортом. Мы справляемся с этой задачей и сроки соблюдаем».

Любое почтовое отправление, которое попадает в сортировочный центр, сразу регистрируется. Оператор считывает ярлык на почтовой емкости (так называется мешок, в котором лежат письма или посылки), и получателю, у которого стоит приложение Почты России, немедленно приходит оповещение об этом. В информационных системах таким образом отражается весь процесс перемещения почтового отправления, и клиент может отследить это движение.

При этом каждое почтовое отправление имеет свой срок доставки. Например, по Благовещенску обычное письмо должно идти 2 дня. В такой же срок должно уложиться письмо, отправленное в тот же Хабаровск. «Это связано с технологией отправления. Цикл обработки одинаковый. Но одно письмо поедет в аэропорт до Хабаровска. А другое – на автомобиле в другое почтовое отделение», – объясняют на почте.

Максимальный срок доставки обычной корреспонденции из Благовещенска в Москву или обратно – 10 дней поездом. Потому что почтовый вагон идет 9 дней. Письмо или посылка, отправленные первым классом, должны преодолеть то же расстояние в два раза быстрее и уложиться в 5 дней. В последнее время на почте отмечают рост количества отправлений 1 классом и ЕМС-отправлений (экспресс-почта).

Кстати, на центральном почтамте расположен и участок курьерской доставки. Он работает без выходных. Здесь можно отправить ЕМС-отправление, также курьера можно вызвать на дом. Это входит в стоимость услуги экспресс-почты. «На данный момент Почта России является лидером по расположению участков курьерской доставки, этим не может похвастаться ни одна транспортная компания. У нас в регионе такие участки есть в Благовещенске, Белогорске и Свободном», – поясняют здесь.

В Приамурье у Почты России 4 собственных почтовых вагона, они курсируют два раза в неделю по маршруту Благовещенск-Белогорск-Тында-Февральск. «Это социально значимый маршрут, он единственный обеспечивает почтой населенные пункты по бамовской трассе», – добавляет Анна Сероштан.

«Кроме трех магистральных центров, в Приамурье еще 5 сортировочных участков, которые сортируют почту по области, – разъясняет подробности заместитель директора по логистике Игорь Пашенцев. – У нас разработаны специальные планы-направления, которые выстроены так, чтобы в кратчайшие сроки доставить отправления к пункту связи. Чтобы все прибывающие и уходящие поезда и самолеты были состыкованы с нашими автомобильными маршрутами. Только обработались – уже грузятся в транспорт и едут к следующей почте. За год у нас проходит в районе 65 миллионов отправлений».

Почтой России в области разработано около 230 маршрутов, на которые выходят около 140 почтовых автомобилей в день. За год они проезжают более 7 миллионов километров.

«Иногда наши клиенты не понимают, почему их письма и посылки прошли такой круг. Например, письмо приехало в Белогорск, потом в Благовещенск, а отсюда поехало в Тынду. Это связано с расположением объектов. Также все зависит от того, как отправление было сформировано. Письмо не идет одно, идет целая емкость. Ее вскрывают там, куда она адресована, и сортируют. Так одно письмо может попасть к 10 другим, которые идут по своему кратчайшему направлению. Да, иногда по расстоянию это длиннее, но по времени короче», – рассказывает Игорь Евгеньевич.

Вообще для Почты России Приамурье непростой регион. Например, с труднодоступными населенными пунктами (только в Зейском районе их 5) связь осуществляется только авиатранспортом.

Может ли посылка, адресованная, например, в Тынду, уехать в Зею? Такое бывает крайне редко, говорят на почте. Хотя человеческий фактор не исключен. Что касается утраты посылок – по итогам 2019 года в Благовещенске не было ни одного подобного случая. Все посылки – и исходящие, и входящие – были вручены своим адресатам.

Старое правило – «Пишите индекс правильно!» – на почте действует и сейчас. От этого зависит, корректно ли система распознает пункт назначения отправления. «Наша большая проблема – то, что клиенты пишут индекс Благовещенска 675000, по сути такого индекса нет, у каждого почтового отделения он свой, – говорят сотрудники почты. – Так что пишите индекс правильно!».

Кроме получения и отправления почты, в Центральном почтовом отделении Благовещенска можно также сделать денежные переводы, купить коробки, марки и конверты, получить пенсии, пособия и компенсации, оплатить штрафы ГИБДД, услуги ЖКХ, кредиты, а еще приобрести лотерейные билеты, страховки и даже ж/д и авиабилеты.

Ожидание клиентов здесь сделали более комфортным, установив электронную очередь. «В среднем время ожидания 12 минут, мы сокращаем до 4 минут, – рассказывает начальник Благовещенского почтамта Евгения Ромашова. – Максимальное время – до 20 минут, и то это связано с тем, что оформляем наложенные платежи, это действительно занимает больше времени. Если такое происходит, у нас выходят в зону обслуживания клиентов другие сотрудники».

На почте признают, что в учреждении есть кадровая проблема – не хватает почтальонов. При этом работа ответственная – почти 99 % пенсий в Приамурье пенсионерам доставляют на дом именно почтальоны.

«Нехватка кадров с этим тоже связна. Человека с улицы не поставишь на доставку пенсии, – добавляет Евгения Ромашова. – Почтальоны должны ходить по двое. Они оснащены газовыми баллончиками, отпугивателями собак. Кроме этого, система безопасности продумана. Мы заключаем договоры с инкассаторами, чтобы доставлять большие объемы. Никогда нам не поступали обращения и жалобы по поводу невыплаты пенсий».

Для удобства клиентов каждый пятый почтальон оснащен МКПТ – мобильным почтовым электронным терминалом для оказания финансовых услуг. Не выходя из дома, клиенты могут оплатить услуги ЖКХ, сотовую связь, кредиты, налоги и товары, которые могут заказать своему почтальону. «Это очень удобно для наших пенсионеров, особенно для пожилых и маломобильных граждан», – говорят на почте.

Здесь добавляют, что всегда открыты для замечаний и пожеланий и готовы незамедлительно реагировать на негативные моменты и решать проблемы. По всем вопросам, связанным с обслуживанием, жители могут обратиться в службу поддержки Почты России, отправив электронное обращение на сайте pochta.ru, в мобильном приложении или по бесплатному телефону: 8-800-1-000-000.

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#связь #технологии

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