Электросети Дальнего Востока защитят от гроз

«Россети ФСК ЕЭС» усилят защиту от грозовых перенапряжений на Дальнем Востоке. Под модернизацию попадет 81 линия электропередачи.

Профилактика позволит снизить количество грозовых отключений на магистральных линиях, снабжающих электроэнергией потребителей пяти субъектов РФ. В их числе объекты Транссибирской и Байкало-Амурской железнодорожных магистралей.

Основной объем работ планируется провести в Амурской области и Республике Саха (Якутия) – территориях, где чаще всего фиксируются отключения ЛЭП во время грозового периода. В этих регионах для защиты от грозовых перенапряжений отремонтируют 888 контуров заземления опор 57 линий электропередачи, произведут замену 11,3 тысячи стеклянных изоляторов, отработавших нормативный срок, на современные аналоги с улучшенной изоляцией и повышенной прочностью.

На грозозащиту электросетей потратят более 78 миллионов рублей.

В течение марта-апреля работы по замене изоляторов выполняются на линиях 220 кВ «Юктали – Хани» и «Хани – Чара» – стратегически важных объектах, участвующих в электрической связи энергосистем Сибири и Востока, сообщает пресс-служба ПАО «ФСК ЕЭС».