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сегодня, 16:35 2

В Благовещенске видеокамера сняла вандалов, испортивших несколько объектов

В Благовещенске видеокамера сняла вандалов, испортивших несколько объектов
Фото: скриншот видео

В областном центре Приамурья в ночь с 15 на 16 марта четверо молодых людей прошли по улице Калинина, попутно нанося краской из баллончика различные надписи на конструкции и сооружения, попавшиеся на их пути. Их действия зафиксировали камеры наружного наблюдения.

Судя по кадрам, в мэрии сделали вывод что это не случайное хулиганство.

Правонарушители действовали сознательно: исписаны объекты по обеим сторонам дороги. Видимо, молодые люди не спешили. Один из них снимал происходящее на камеру мобильного телефона.

В итоге испорчено несколько рекламных конструкций, фасады жилых домов и зданий, ограждения, опоры наружного освещения и другие объекты.

Собственники испорченного имущества готовят заявления в полицию.

По поручению мэра Благовещенска все имеющиеся в распоряжении городской Единой дежурной диспетчерской службы материалы были переданы в правоохранительные органы для установления личности правонарушителей, сообщает пресс-служба администрации. Полиция проводит проверку.

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#закон #происшествия

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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    53 минуты назад

    Да что ж жизнь уму не учит. И что теперь четыре человека перед камерой сядут и будут рассказывать что "перепили и бес попутал, извините нас несчастных"?

  • ЕленаР

    ЕленаР
    45 минут назад

    Noir

    Да что ж жизнь уму не учит. И что теперь четыре человека перед камерой сядут и будут рассказывать что "перепили и бес попутал, извините нас несчастных"?



    Нет, выяснится, что им нет 18, и все спустят с рук. Типо онижедети

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