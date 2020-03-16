В Благовещенске видеокамера сняла вандалов, испортивших несколько объектов

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В областном центре Приамурья в ночь с 15 на 16 марта четверо молодых людей прошли по улице Калинина, попутно нанося краской из баллончика различные надписи на конструкции и сооружения, попавшиеся на их пути. Их действия зафиксировали камеры наружного наблюдения.

Судя по кадрам, в мэрии сделали вывод что это не случайное хулиганство.

Правонарушители действовали сознательно: исписаны объекты по обеим сторонам дороги. Видимо, молодые люди не спешили. Один из них снимал происходящее на камеру мобильного телефона.

В итоге испорчено несколько рекламных конструкций, фасады жилых домов и зданий, ограждения, опоры наружного освещения и другие объекты.

Собственники испорченного имущества готовят заявления в полицию.

По поручению мэра Благовещенска все имеющиеся в распоряжении городской Единой дежурной диспетчерской службы материалы были переданы в правоохранительные органы для установления личности правонарушителей, сообщает пресс-служба администрации. Полиция проводит проверку.