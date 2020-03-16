Многодетная амурчанка: аферисты набрали займов на мое имя

Персональными данными многодетной амурчанки воспользовались злоумышленники. С этого момента у семьи начались проблемы. По мнению женщины, базы сливают нечистоплотные сотрудники банков.

Как рассказала корреспонденту Амур.инфо благовещенка Елена, у которой четверо детей, все началось в прошлом году. 28 марта 2019 года она получила письмо из некоммерческого пенсионного фонда «Открытие» (реорганизованного из НПФ «Электроэнергетика») с уведомлением, что ее накопления переданы в негосударственный фонд «Согласие». Но женщина ни сама, ни через доверенных лиц о таком перемещении не просила.

«В полиции Благовещенска на мое заявление сообщили, что не видят состава преступления, и отмахнулись. Наша городская прокуратура меня поддержала, она выступила с иском, а я была соистцом. В результате выявили подлог документов, а именно доверенности якобы от моего имени, которая была заверена нотариально, а потом засветилась в Москве, Татарстане в разные даты, хотя я в это время даже в России не находилась», – рассказала благовещенка.

Благодаря совместным действиям с прокуратурой Благовещенска в январе 2020 года Елена получила решение суда о признании сделки незаконной, и ее пенсионные накопления вернулись на место. Потом она узнала, что по такой же схеме обмануты сотни благовещенцев.

Не успела женщина отойти от потрясений, как уже с февраля началась блокировка ее банковских карт. «Давно работаю с банками, и у меня никогда не было никаких сложностей, просрочек, ничего, а тут заглядываю в свою кредитную историю, а там на мне висят какие-то левые займы, совершенные в микрозаймовых организациях Иркутска и Новосибирска, да еще с бешеной просрочкой. Начали коллекторы звонить», – объяснила Елена.

Благовещенка снова пошла по замкнутому кругу – подала заявление в местную полицию, которая опять не увидела состава преступления, с чем, однако, снова не согласилась прокуратура. Но в этот раз со стороны последней все ограничилось официальным обещанием опротестовать действия правоохранителей, но воз и ныне там. Представители Центробанка РФ заявили, что учреждение не имеет права вмешиваться в хозяйственную деятельность микрозаймовых организаций.

«Направила заявление в администрацию президента, откуда пришел ответ, что официальные запросы будут направлены в соответствующие инстанции. И тишина. Все банковские карты заблокированы, и я осталась один на один со своей проблемой. Нахожусь в шоке. Моими персональными данными спокойно пользуются аферисты, а государственные органы ничего для предотвращения этого не делают», – посетовала амурчанка.

Схема мошенников проста: они используют персональные данные ничего не подозревающего человека. Когда возникают задолженности, микрозаймовая организация обращается в суд, который выносит решение. Оно в свою очередь передается на исполнение судебным приставам. Только в этот момент жертва аферы узнает, что случилось, а юридический процесс уже запущен, и обратить его вспять неимоверно сложно.

«Кредитная история показала, что на мое имя взято четыре микрозайма, два из них на сумму 60 тысяч рублей, а еще два – по десять тысяч. Самое странное, что один десятитысячный кредит погашен якобы мной», – отметила Елена.

Эта странность может быть мошенническим маневром, чтобы банк имел основания не доверять жертве. Например, благовещенке этот факт и был предъявлен как аргумент не в ее пользу. Сейчас Елена собирает документы, чтобы подать очередное исковое заявление.

Проблема в том, что оплата госпошлин и прочих издержек ляжет на плечи многодетной матери.