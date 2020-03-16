Российских школьников хотят освободить от контрольных из-за коронавируса

Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предложил отменить контрольные работы в начальной и средней школе до нормализации ситуации с коронавирусом. Соответствующее письмо парламентарий направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову.

«Многие учебные учреждения не вносят коррективы в свой учебный план и продолжают планировать проведение контрольных работ, вынуждая учеников посещать учебные заведения. Данный факт противоречит мерам, вводимым для предотвращения распространения инфекции. Со своей стороны, считаю необходимым отменить проведение любых видов проверочных работ во всех учреждениях начального и среднего общего образования нашей страны до момента прекращения распространения инфекции на территории РФ», – говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.

Парламентарий просит главу ведомства дать свою оценку инициативе и проанализировать возможность ее реализации.

Мэр Москвы Сергей Собянин 5 марта подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в столице новой коронавирусной инфекции. В документе говорится, что граждане, прибывшие из государств с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, обязаны обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в РФ. Также с 10 марта 2020 года в Москве введен запрет на проведение массовых мероприятий с числом участников свыше 5 000 человек. Запрет является временным и будет действовать до 10 апреля.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что основную угрозу сейчас представляют те жители, которые приезжают в Россию из Европы, где ситуация с коронавирусом сложная. Губернатор отметил, что такие люди должны соблюдать двухнедельный карантин, чтобы не подвергать опасности себя и окружающих.