Через два года в Благовещенске планируют сдать крупнейшую в ДФО школу (видео)

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В Благовещенске в районе улицы Тепличной состоялось выездное совещание с участием представителей подрядной организации. Здесь строится крупнейшая школа на Дальнем Востоке. Ввести ее в эксплуатацию планируют в августе 2022 года.

Ход работ оценила мэр амурской столицы Валентина Калита. «Это проект очень сложный, но он необходим нам. Ввод в эксплуатацию этой школы поможет разгрузить школы микрорайона, создать такие образовательные условия, которых в нашем городе нет ни в одном образовательном учреждении», – подчеркнула она и отметила, что реализация проекта на территории Благовещенска – результат совместных усилий не только властей города и области, но и самих горожан.

Новая школа разместится на участке размером 5,16 гектара. Ее площадь составит более 33 тысяч квадратных метров. В четырехэтажном здании оборудуют 4 лифта, 60 учебных классов, 4 спортивных зала, специально оборудованные под начальные классы, спортивные соревнования старшеклассников, а также занятия на тренажерах и по отдельным видам спорта. Кроме того, проектом предусмотрены актовый зал на 900 человек и столовая на 780 мест. Во дворе разместятся большой стадион, малые спортивные площадки и селекционная станция. Оборудование, которым укомплектуют школу, также будет самого современного класса, сообщает пресс-служба города.

«В феврале мы начали готовить площадку под строительство. В марте, после подписания всей необходимой документации, перешли к забиванию свай. Уже забито порядка 850 свай из необходимых двух с половиной тысяч. Завершить планируем в апреле и сразу перейдем к бетонным работам. Вообще, такая большая школа на Дальнем Востоке строится впервые. При строительстве данного объекта был учтен опыт ранее возведенных учреждений», – рассказал исполнительный директор «Строительная компания № 1» Константин Ельцов.