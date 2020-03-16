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Ноу-хау по-благовещенски: строители проложили газовую трубу сквозь канализационную

Ноу-хау по-благовещенски: строители проложили газовую трубу сквозь канализационную
Фото: Пресс-служба АКС

В жилом квартале Благовещенска в районе улиц Театральной и Зейской восстановили газоснабжение. Ремонтные работы затянулись почти на неделю из-за разрушения канализации.

13 марта в редакцию «Амур.инфо» обратились жители дома № 42 на улице Театральной. В их доме и ближайших многоэтажках с понедельника, 9 марта, не могли восстановить газопровод. Газ перестал поступать в квартиры после хлопка, похожего на взрыв в одном из колодцев.

В компании «Амургаз» пояснили, что открытой утечки газа не нашли. Падение давления показала аппаратура, после чего подачу взрывоопасного топлива приостановили. Работы осложнило поступление канализационных вод в котлован. Служба газа обратилась в «Амурские коммунальные сети» по поводу устранения утечки.

После дальнейшей разработки котлована сотрудники АКС рассказали, что столкнулись с «необъяснимым пересечением труб».

«Для определения источника подтопления бригада АКС вскрыла грунт и обнаружила необычную картину – газопровод проложен сквозь канализационный трубопровод, – пояснили в коммунальной компании. – Судя по всему, при прокладке коммуникаций труба встала на пути строителей. Не выдумывая путей обхода, из трубы просто вырезали кусок. В агрессивной среде оба трубопровода пришли в негодность».

На устранение дефекта коммунальщикам потребовалось несколько часов. После ликвидации утечки канализации к восстановлению поврежденного коррозией газопровода приступила аварийная бригада «Амургаза». Голубое топливо в квартирах пяти отключенных домов появилось в воскресенье.

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#ЖКХ

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Жители пяти домов в Благовещенске на неделю остались без газа
Комментарии
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  • Molex69

    Molex69
    1 час назад

    а потом удивляемся, почему "путепровод" по загородной пол года делают)))

  • амурская алена

    амурская алена
    1 час назад

    И кто же это сделал?,какая организация?как так можно делать?не думая о последствиях.

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Ноу-хау. Сколково нервно курит в сторонке.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад



    ~~сотрудники АКС столкнулись с «необъяснимым пересечением труб».



    Ржунимагу!

  • retrogr

    retrogr
    1 час назад

    !!)))

  • Noir

    Noir
    56 минут назад

    На любую проложенную трубу есть документация с подписями. При желании можно отодрать и исполнителя и принимающего.

  • Nikodim

    Nikodim
    48 минут назад

    Чудо страна. То необъяснимое пересечение труб, то амнезия через 20 лет. Ой, извиняюсь, обнуление.

  • Монстриха

    Монстриха
    42 минуты назад

    ржу не могу

  • Рив Норин

    Рив Норин
    24 минуты назад

    Россия страшна своей непредсказуемостью.

  • домовенок

    домовенок
    15 минут назад

    Изобретательности русских мужиков-лентяев нет предела!

  • Olivyeva

    Olivyeva
    11 минут назад

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