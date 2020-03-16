Ноу-хау по-благовещенски: строители проложили газовую трубу сквозь канализационную

В жилом квартале Благовещенска в районе улиц Театральной и Зейской восстановили газоснабжение. Ремонтные работы затянулись почти на неделю из-за разрушения канализации.

13 марта в редакцию «Амур.инфо» обратились жители дома № 42 на улице Театральной. В их доме и ближайших многоэтажках с понедельника, 9 марта, не могли восстановить газопровод. Газ перестал поступать в квартиры после хлопка, похожего на взрыв в одном из колодцев.

В компании «Амургаз» пояснили, что открытой утечки газа не нашли. Падение давления показала аппаратура, после чего подачу взрывоопасного топлива приостановили. Работы осложнило поступление канализационных вод в котлован. Служба газа обратилась в «Амурские коммунальные сети» по поводу устранения утечки.

После дальнейшей разработки котлована сотрудники АКС рассказали, что столкнулись с «необъяснимым пересечением труб».

«Для определения источника подтопления бригада АКС вскрыла грунт и обнаружила необычную картину – газопровод проложен сквозь канализационный трубопровод, – пояснили в коммунальной компании. – Судя по всему, при прокладке коммуникаций труба встала на пути строителей. Не выдумывая путей обхода, из трубы просто вырезали кусок. В агрессивной среде оба трубопровода пришли в негодность».

На устранение дефекта коммунальщикам потребовалось несколько часов. После ликвидации утечки канализации к восстановлению поврежденного коррозией газопровода приступила аварийная бригада «Амургаза». Голубое топливо в квартирах пяти отключенных домов появилось в воскресенье.