Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:35 0

Медик объяснила, почему в Хэйлунцзяне от коронавируса медленно излечиваются

Медик объяснила, почему в Хэйлунцзяне от коронавируса медленно излечиваются
Фото: pixabay.com

Заведующая отделением тяжело больных больницы № 1 при Харбинском медицинском университете Чжао Минъянь пояснила, в чем причина медленного восстановления больных коронавирусом нового вида в провинции Хэйлунцзян. По ее словам, это связано с возрастом больных и сопутствующими заболеваниями.

«У нас в палатах для тяжелобольных по всей провинции осталось около 60 % пациентов, которым более 66 лет. Мы находимся в тесном контакте с медиками из Пекина и Уханя, но у них средний возраст заболевших коронавирусом гораздо ниже нашего, и количество больных с хроническими респираторными заболеваниями у них меньше, чем у нас», – передает слова медика Biang.ru.

Чжао Минъянь дежурит в больнице № 1 при Харбинском медицинском университете около 6 часов, а свои выходные проводит на консультациях в медучреждениях других городов провинции Хэйлунцзян. За время ее работы в период вспышки коронавирусной инфекции, 90 % тяжело больных перешли из ее отделения в палаты для больных средней тяжести.

«Мы стараемся применять для лечения наших пациентов самые современные методы, в том числе лечение плазмой крови больных, которые вылечились от коронавируса и прибегать к имуносорбции. К сожалению, лечение таких больных – это как хождение по канату. Из-за неосторожности можно упасть. Родные доверили их жизни нам, и мы должны оправдать их ожидания», – заявила врач.

По данным на 15 марта 24:00 по пекинскому времени, всего по провинции Хэйлунцзян осталось 15 заболевших коронавирусом нового вида, из них пятеро остаются в тяжелом состоянии. Днем ранее в Хэйлунцзяне насчитывалось 16 больных коронавирусом, 6 человек излечились и выписались из больниц.

Просмотров всего: 1736

#здоровье #коронавирус в Китае #медицина

распечатать


В России и мире

Российских школьников хотят освободить от контрольных из-за коронавируса
Общество 6

Из-за коронавируса АмГУ перевел студентов на смешанное обучение
Общество

Благовещенка рассказала, как ее семья оказалась на карантине после поездки по Европе
Общество

В Приамурье на коронавирус обследовали 585 человек
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь