Медик объяснила, почему в Хэйлунцзяне от коронавируса медленно излечиваются

Заведующая отделением тяжело больных больницы № 1 при Харбинском медицинском университете Чжао Минъянь пояснила, в чем причина медленного восстановления больных коронавирусом нового вида в провинции Хэйлунцзян. По ее словам, это связано с возрастом больных и сопутствующими заболеваниями.

«У нас в палатах для тяжелобольных по всей провинции осталось около 60 % пациентов, которым более 66 лет. Мы находимся в тесном контакте с медиками из Пекина и Уханя, но у них средний возраст заболевших коронавирусом гораздо ниже нашего, и количество больных с хроническими респираторными заболеваниями у них меньше, чем у нас», – передает слова медика Biang.ru.

Чжао Минъянь дежурит в больнице № 1 при Харбинском медицинском университете около 6 часов, а свои выходные проводит на консультациях в медучреждениях других городов провинции Хэйлунцзян. За время ее работы в период вспышки коронавирусной инфекции, 90 % тяжело больных перешли из ее отделения в палаты для больных средней тяжести.

«Мы стараемся применять для лечения наших пациентов самые современные методы, в том числе лечение плазмой крови больных, которые вылечились от коронавируса и прибегать к имуносорбции. К сожалению, лечение таких больных – это как хождение по канату. Из-за неосторожности можно упасть. Родные доверили их жизни нам, и мы должны оправдать их ожидания», – заявила врач.

По данным на 15 марта 24:00 по пекинскому времени, всего по провинции Хэйлунцзян осталось 15 заболевших коронавирусом нового вида, из них пятеро остаются в тяжелом состоянии. Днем ранее в Хэйлунцзяне насчитывалось 16 больных коронавирусом, 6 человек излечились и выписались из больниц.