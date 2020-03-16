Мошенники использовали Инстаграм известной благовещенки, чтобы разжиться деньгами

Предприниматель из Благовещенска Эльвира Юркевич, которая известна многим горожанам, в том числе по благотворительной деятельности, столкнулась с мошенниками. Злоумышленники использовали ее Инстаграм как площадку для получения денег интернет-пользователей.

Как рассказала предприниматель ИА «Амур.инфо», неизвестные взломали ее аккаунт в социальной сети, разместив в нем ложную информацию о том, что якобы с дочерью благовещенки случилось несчастье и в связи с этим идет сбор средств.

«Сегодня утром я не смогла зайти в свой Инстаграм – закрытый аккаунт, где фотографии детей, семьи… При этом очень много было сообщений на WhatsApp – у меня, у супруга, у всех. Все пишут: "Эля, это правда?", "Эля, мы сочувствуем!", "Чем мы можем помочь?". Я даже сначала не поняла, что случилось. Потом, когда мне начали скидывать фотографии моего ребенка, о том, что он попал в аварию, конечно, я была в диком ужасе», – поделилась женщина.

По ее словам, мошенникам поверили многие, переведя деньги на указанную ими банковскую карту. Эльвира узнала, что в Благовещенске это не первый случай. Злоумышленники используют примерно один и тот же текст, где рассказывается о трагическом ДТП: якобы ребенка сбила машина, и он теперь находится в реанимации. Меняют лишь фотографии детей.

Она отметила интересный факт: мошенники отвечают в директ пользователям Инстаграма.

«Люди переводили не по сто рублей, а там суммы в 45 тысяч, 10 тысяч», – говорит благовещенка. Ей пока не удалось вернуть контроль над аккаунтом. Эльвира обратилась в полицию.