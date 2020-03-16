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сегодня, 15:02 6

Из-за коронавируса АмГУ перевел студентов на смешанное обучение

Из-за коронавируса АмГУ перевел студентов на смешанное обучение
Фото: Амур.инфо

С 16 марта Амурский государственный университет перевел студентов на смешанное обучение из-за коронавируса. Отменены лекционные занятия в потоках общей численностью обучающихся свыше 30 человек. Под запретом также оказались занятия по физической культуре и спорту.

Ученики общеобразовательного лицея АмГУ переведены на свободное посещение. Такие ограничения в вузе предварительно будут действовать 2 недели, до 29 марта. Режим смешанного обучения действует и для студентов из Китая, пояснили в вузе.

«Студенты переведены на смешанное обучение с использованием различных образовательных технологий. Это и электронное, и дистанционное обучение. Для китайских студентов – те же ограничения. У нас на данный момент мало осталось таких студентов, все они еще в Китае. Всего в вузе обучаются 209 китайских студентов, в вузе сейчас обучается 19 человек», – прокомментировали в АмГУ.

Подобные ограничения введены согласно приказу Министерства науки и высшего образования РФ, датированному 14 марта. В нем организациям, реализующим образовательные программы высшего образования и дополнительные профессиональные программы, рекомендовано «предусмотреть организацию контактной работы обучающихся и педагогов исключительно в электронной информационно-образовательной среде». Также предполагается предусмотреть индивидуальные каникулы для обучающихся, в том числе путем перевода на обучение по индивидуальному плану.

В другом амурском вузе – Благовещенском государственном педагогическом университете – обучение пока проходит в стандартном режиме. Однако отменены массовые мероприятия с участием свыше 100 человек. Действует масочный режим.

«Лекционных потоковых занятий у нас практически нет, чтобы их отменять. Групповые занятия пока есть. У нас небольшие группы, 20-25 человек и меньше, поэтому пока их оставили. Мы отслеживаем информацию по заболевшим. Деканаты проводят мониторинг каждый день. Пока нет сведений, что где-то большой процент заболевших, все в пределах нормы», – рассказала проректор по учебной работе БГПУ Марина Попова. Она добавила, что если количество заболевших будет расти, это в том числе станет поводом изменить режим обучения.

На дистанционном обучении уже больше месяца находится подавляющая часть обучающихся в БГПУ китайцев. Из 290 студентов из КНР в вузе находятся 5 человек.

В ДальГАУ решение о режиме обучения примут в ближайшее время, после согласования с учредителем вуза. «Сегодня мы созваниваемся с нашим учредителем – Министерством сельского хозяйства РФ и завтра будем принимать решение. Мы обязаны с ними согласовывать все решения. На сегодня работаем по старой схеме», – уточнили в ДальГАУ.

В министерстве образования и науки Амурской области ранее сообщали, что пока закрытие школ и детсадов на карантин не планируется. «На сегодняшний день острой необходимости в закрытии образовательных организаций и переходе на дистанционное обучение в Амурской области нет. В регионе ведется ежедневный мониторинг заболеваемости в разрезе каждого учебного заведения. Все решения будут приниматься с учетом позиции амурского управления Роспотребнадзора», – сообщало ведомство.

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#коронавирус в Китае #образование

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Комментарии
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  • MadNigra

    MadNigra
    2 часа назад

    Где логика, если в области не зафиксировано ни одного случая заболевания?

    И почему, следуя логике, детские сады и школы не закрыли, а ВУЗ перекрещивается?

    Ладно, отбросим детские сады - их не перекрывают из за опасений паники среди народо-населения и плюсом с детьми придётся освобождать от работы и взрослых (государство оплатит?)...

    - но вот школы ... логично тогда перевести учащихся на дистанционное обучение.

    Пока что на ДВ нет ни одного случая заражённого - так к чему всё это?

  • sabotazh

    sabotazh
    1 час назад

    Видимо не так все "хорошо", как нам преподносят. Такие ограничения наталкивают на определенные мысли. А вдруг нам недоговаривают?

  • Ма

    Ма
    1 час назад

    Да, возник тот же вопрос-ни одного заболевшего, все китайские студенты, которые сейчас в городе, на каникулы не выезжали, так какой смысл всех этих мер? Почему тогда при вспышке эболы в Африке не вводят их? Или холеры в Монголии? Только нагнетают обстановку и усложняют образовательный процесс. Достали уже, паникеры фиговы!

  • Ма

    Ма
    1 час назад

    А прощелкали вирусоносителей у нас и в других странах, когда приьывабщих из Китая при уже известном вирусе, обследовали термометраиюми и сажали на т. н. домашний карантин, который никто и не контролировал а надо было всех, прибывающих из мест, где уже были выявлены случаи заболевания, помещать на стационарный карантин! Может это и дорого и затратно, но всяко дешевле лечения большого числа людей, не говоря об экономических потерях.

  • Ма

    Ма
    1 час назад

    А прощелкали вирусоносителей у нас и в других странах, когда приьывабщих из Китая при уже известном вирусе, обследовали термометраиюми и сажали на т. н. домашний карантин, который никто и не контролировал а надо было всех, прибывающих из мест, где уже были выявлены случаи заболевания, помещать на стационарный карантин! Может это и дорого и затратно, но всяко дешевле лечения большого числа людей, не говоря об экономических потерях.

  • Ма

    Ма
    1 час назад

    Прошу прощения за дублирование, случайность)

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