Из-за коронавируса АмГУ перевел студентов на смешанное обучение

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С 16 марта Амурский государственный университет перевел студентов на смешанное обучение из-за коронавируса. Отменены лекционные занятия в потоках общей численностью обучающихся свыше 30 человек. Под запретом также оказались занятия по физической культуре и спорту.

Ученики общеобразовательного лицея АмГУ переведены на свободное посещение. Такие ограничения в вузе предварительно будут действовать 2 недели, до 29 марта. Режим смешанного обучения действует и для студентов из Китая, пояснили в вузе.

«Студенты переведены на смешанное обучение с использованием различных образовательных технологий. Это и электронное, и дистанционное обучение. Для китайских студентов – те же ограничения. У нас на данный момент мало осталось таких студентов, все они еще в Китае. Всего в вузе обучаются 209 китайских студентов, в вузе сейчас обучается 19 человек», – прокомментировали в АмГУ.

Подобные ограничения введены согласно приказу Министерства науки и высшего образования РФ, датированному 14 марта. В нем организациям, реализующим образовательные программы высшего образования и дополнительные профессиональные программы, рекомендовано «предусмотреть организацию контактной работы обучающихся и педагогов исключительно в электронной информационно-образовательной среде». Также предполагается предусмотреть индивидуальные каникулы для обучающихся, в том числе путем перевода на обучение по индивидуальному плану.

В другом амурском вузе – Благовещенском государственном педагогическом университете – обучение пока проходит в стандартном режиме. Однако отменены массовые мероприятия с участием свыше 100 человек. Действует масочный режим.

«Лекционных потоковых занятий у нас практически нет, чтобы их отменять. Групповые занятия пока есть. У нас небольшие группы, 20-25 человек и меньше, поэтому пока их оставили. Мы отслеживаем информацию по заболевшим. Деканаты проводят мониторинг каждый день. Пока нет сведений, что где-то большой процент заболевших, все в пределах нормы», – рассказала проректор по учебной работе БГПУ Марина Попова. Она добавила, что если количество заболевших будет расти, это в том числе станет поводом изменить режим обучения.

На дистанционном обучении уже больше месяца находится подавляющая часть обучающихся в БГПУ китайцев. Из 290 студентов из КНР в вузе находятся 5 человек.

В ДальГАУ решение о режиме обучения примут в ближайшее время, после согласования с учредителем вуза. «Сегодня мы созваниваемся с нашим учредителем – Министерством сельского хозяйства РФ и завтра будем принимать решение. Мы обязаны с ними согласовывать все решения. На сегодня работаем по старой схеме», – уточнили в ДальГАУ.

В министерстве образования и науки Амурской области ранее сообщали, что пока закрытие школ и детсадов на карантин не планируется. «На сегодняшний день острой необходимости в закрытии образовательных организаций и переходе на дистанционное обучение в Амурской области нет. В регионе ведется ежедневный мониторинг заболеваемости в разрезе каждого учебного заведения. Все решения будут приниматься с учетом позиции амурского управления Роспотребнадзора», – сообщало ведомство.