Видео встречи людей с тигром в Серышевском районе на самом деле снято в Приморье

Амурчане рассылают в мессенджере WhatsApp видео встречи людей с амурским тигром. Автомобилисты увидели полосатого хищника рядом с лесной дорогой и сняли его на телефон. В текстовом комментарии к видео указывается, что встреча с тигром произошла рядом с селом Новосергеевка Серышевского района Амурской области.

Тигр залег примерно в 8-10 метрах от обочины. В отношении людей зверь агрессии не проявлял. После того как машина подала звуковой сигнал, гигантская кошка потревожилась, однако уходить не стала.

В Амурском охотуправлении уже знакомы с этим роликом, в управлении пояснили, что герой видео не их подопечный. По территории области сейчас гуляет тигр по прозвищу Павлик, но на видео точно не он.

В приморском центре «Амурский тигр» журналисту Амур.инфо сообщили, что очень часто такие видео гуляют по сети и жители из разные районов Дальнего Востока пытаются присвоить себе его авторство. «Тигров часто снимают в Приморском или Хабаровском крае, где гораздо выше их численность, ­ – рассказали в некоммерческой организации. – А потом каждый регион пытается приписать это событие к своей территории. Такие случаи мы встречали в отношении Иркутской области и в Якутии, где тигров в принципе сейчас нет».

На самом деле кадры сняты в Приморском крае, где именно сейчас устанавливают специалисты. «На кадрах видно, что и зверь и люди повели себя правильно, – прокомментировали увиденное в центре "Амурский тигр". – Тигр ожидаемо не стал убегать, а гордо наблюдал за посягнувшими на его спокойствие. Благоразумно поступили и люди, которые не стали выходить из автомобиля и провоцировать зверя на защиту своей территории».

Приморский центр реабилитации в 2019 году выпустил двух тигров – Павлика и Елену на территории Архаринского района. Их передвижения специалисты отслеживают с помощью ошейников. С животными все в порядке. Тигрица остается в Хинганском заповеднике, самец Павлик дальше Бурейского района не уходил, Хотя в декабре 2019 годы пытался переплыть водохранилище.