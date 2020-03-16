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В Благовещенск приедут участники «Эстафеты Победы»

В Благовещенск приедут участники «Эстафеты Победы»
Фото: пресс-служба администрации Благовещенска

В областном центре Приамурья собираются встретить участников акции «Эстафета Победы». Пограничные органы ФСБ России проводят ее в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Эстафета стартовала 5 февраля в Бресте и Мурманске. Она проходит вдоль внешних границ государств – участников Содружества независимых государств по решению руководителей пограничных ведомств девяти из одиннадцати государств-участников СНГ. Завершение эстафеты планируется провести 28 мая в Москве у мемориального комплекса «Могила Неизвестного Солдата».

В Благовещенске торжественные мероприятия по встрече эстафеты планируется провести в субботу, 4 апреля, на площади Победы. Ожидается, что эстафетная группа, в состав которой входят пограничники, представители ветеранских организаций и военно-патриотических клубов, прибудет к площади в 11:00. Встречать участников будут ветераны Великой Отечественной войны, представители областного правительства и администрации Благовещенска, сотрудники пограничного управления, курсанты ДВОКУ и Амурского кадетского корпуса, школьники.

Участники мероприятия возложат венки и цветы к Вечному огню и почтят память воинов-амурцев, погибших в годы Великой Отечественной войны. Военный оркестр исполнит мелодии пограничных песен и марши, сообщает пресс-служба мэрии.

В Центре эстетического воспитания клуб «Мотопатриот» представит выставку оружия времен Великой Отечественной войны. Кроме этого, гостям покажут экспозицию музея Пограничного управления «О пограничной охране». Также состоится концертная программа, посвященная 75-летию Победы.

По информации пограничной службы ФСБ России, в рамках Эстафеты будут чествовать ветеранов Великой Отечественной войны, пройдут уроки мужества, круглые столы, тематические вечера, выставки и выступления.

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#история #память

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