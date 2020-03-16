Сто дней реализации «Дальневосточной ипотеки»: первые итоги подвели в Минвостокразвития

16 марта исполнилось ровно 100 дней, как на Дальнем Востоке можно купить квартиру или дом под ипотеку 2 %. Первые получатели ипотечных кредитов уже отпраздновали новоселье.

К настоящему моменту на ипотеку под 2 % подано более 20 000 заявок. В Министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики отмечают, что интерес к программе сохраняется на стабильно высоком уровне, а получатели кредита говорят о том, что программа – «настоящее сокровище», позволяющее улучшить жилищные условия при сокращении связанных расходов домохозяйств.

На сегодняшний день более 5 000 кредитных договоров на сумму свыше 16 миллиардов рублей заключено в рамках государственной жилищной программы «Дальневосточная ипотека». Она стартовала 7 декабря 2019 года с подписанием соответствующего постановления правительства РФ.

Среди получателей дальневосточной ипотеки – жительница Владивостока Диана Смирнова: «Я подала документы в банк на получение «дальневосточной ипотеки» 20 декабря, а получила ипотеку 17 февраля. Абсолютно ничего сложного в сборе и предоставлении документов нет: пакет предоставляемых в банк документов минимален. Практически все документы есть на руках, у меня на сбор документов ушло всего две недели и только за счет того, что ждала справку 2НДФЛ. Ипотеку брала в уже возведенном доме, приобретая однокомнатную квартиру с ремонтом. Про программу я узнала в интернете: информация была доступна и у риелторов, и в социальных сетях. С инфраструктурой в новом жилищном комплексе нет проблем: есть пробки на дороге на выезд в центр с утра, но это обычная ситуация. Для тех людей, кто готов собрать первоначальный взнос, «дальневосточная ипотека» – это сокровище. Если бы у меня не было ипотеки под 2 %, то мой платеж по обычным ставкам был бы практически вдвое больше. Сейчас у меня ипотека на 20 лет и ежемесячный платеж составляет около 15 000 рублей».

Подать заявку на получение ипотечного кредита могут молодые семьи, возраст супругов не должен превышать 36 лет, а также участники программы «Дальневосточный гектар». Среди первых, кто успел взять ипотеку Мария Калмазова из Хабаровска. Мария рассказала о своем опыте получения кредита: «Мы ждали старта программы: слышали из новостей, что будут принимать заявки, спрашивали банки, читали в социальных сетях. Для нас процесс оформления документов был непростой: мы подали документы в один банк, но узнали, что застройщик не был аккредитован в этом банке, поэтому нам заново пришлось подавать документы уже в другой банк, с которым работает выбранный нами застройщик. Все время мы консультировались с оператором программы "Дом.РФ" по вопросам оформления документов. Мы рассматривали приобретение квартиры в определенном районе, поэтому выбирали из имеющихся предложений застройщиков и наших финансовых возможностей. В итоге, с учетом требований по первоначальному взносу и доступных на рынке квартир, смогли позволить себе только двухкомнатную студию. Дом еще строится, сдача запланирована в конце марта. Ходили смотрели застройку: осталась только внутренняя отделка. Процедура получения «дальневосточной ипотеки» ничем не отличается от стандартных условий, хотя на запуске программы мы видели, что происходило уточнение документов, которые принимаются. Сейчас ситуация отлажена. Мы рады, что все получилось: нас очень «поджимал» срок. На сделку вышли за три дня до дня рождения супруга, когда ему исполнилось 36 лет».

Подать заявку на получение «дальневосточной ипотеки» можно во всех субъектах ДФО. Сейчас 12 банков принимают заявки, до апреля их число увеличиться до 14. Получатели ипотеки отмечают слаженность и простоту процесса подачи заявки.

Екатерина Закревская с супругом приобрели двухкомнатную квартиру в Благовещенске в доме в 20 минутах езды от центра города, сдача которого запланирована в конце 2020 года. Екатерина поделилась своим детальным расчетом: «Когда вышло постановление об условиях предоставления «дальневосточной ипотеки», то мы с мужем внимательно его изучили. Поняли, что мы подходим под программу. В январе мы подобрали квартиру, а в феврале заключили сделку. У нас ранее была ипотека на стандартных условиях, поэтому нам есть с чем сравнивать. Мы брали с мужем однокомнатную квартиру в строящемся доме. Для приобретения однокомнатной квартиры на стандартных условиях мы брали 2 100 000 рублей, ежемесячный платеж был около 20 000, а переплата по процентам банку на весь срок кредита составляла 2 500 000 рублей. «Дальневосточную ипотеку» под 2% мы взяли на сумму 3 000 000 рублей, смогли купить двухкомнатную квартиру, при том что переплата составит всего 640 000. Это очень радует, что большую часть средств можно направлять на погашение тела кредита, а ежемесячный платеж составляет 15 400 рублей».

Банки-участники программы назвали спрос на ипотеку «ажиотажным». За три месяца реализации он остается на высоком уровне.

"Ключевая цель "дальневосточной ипотеки" – это доступность. Мы хотим, чтобы жилье для молодых людей на Дальнем Востоке было доступным, и чтобы обходилось оно по доступным ценам. Поэтому сейчас, когда программа уже перешла в практическую плоскость нужно всем вместе: федеральной, региональной и муниципальной власти решать проблемы в строительной отрасли, которые копились годами", – сказал министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

«Собственное жилье – важный, и зачастую, определяющий момент в жизни человека. Решенный жилищный вопрос способствует тому, чтобы семьи росли, а люди оставались в регионе. Те результаты, которые мы видим за первые 100 дней реализации программы свидетельствует об ее успешности. Но это не повод для того, чтобы успокоиться: получить кредит по программе можно в течение 5 лет, поэтому принципиально важно, чтобы растущий спрос был обеспечен предложением. Над этим сейчас работает Межведомственная рабочая группа под председательством министра по развитию Дальнего Востока и Арктики, а вопрос находится на контроле у полномочного представителя президента РФ в ДФО», – сказал генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике Сергей Ховрат.

Кредиты по программе «Дальневосточная ипотека» предоставляются молодым семьям, состоящим в зарегистрированном браке, возрастом не более 35 лет (включительно) и участникам программы «Дальневосточный гектар». Основные условия кредита: процентная ставка – 2 % годовых. Первоначальный взнос – не менее 20 %, кредит выдается на срок не более 20 лет. Максимальный размер кредита – до 6 миллионов рублей. Дополнительную информацию можно получить на «горячей линии» программы по телефону: 8 800 200 32 51 (звонок бесплатный), а также на странице программы на сайте АРЧК.