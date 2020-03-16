Благовещенка рассказала, как ее семья оказалась на карантине после поездки по Европе

Фото: Амур.инфо

Благовещенцев, которые недавно побывали в Европе, где активно распространяется коронавирус, после возвращения обязали пройти через домашний карантин. О том, какой была обстановка в европейских странах на момент их путешествия и том, куда им можно ходить, благовещенка поделилась на условиях анонимности, опасаясь негатива в свой адрес. Амур.инфо публикует ее рассказ.

«Мы путешествовали по Европе, посетили несколько стран, в Шенгенской зоне пробыли с 29 февраля до 10 марта. Жизнь в каждой из этих стран била ключом: мы пользовались общественным транспортом, гуляли, были в музеях, кафе и магазинах – везде народ, говорящий на смеси всех языков, везде веселая непринужденная атмосфера. Было людно даже при том, что не было китайцев, впрочем, азиатов вообще было очень мало. В очереди на "Мону Лизу" разглядели значок на рюкзаке парня, стоящего впереди: "Не бойтесь меня, я из Тайваня".

О коронавирусе почти не вспоминали, разве что когда изредка попадались люди в масках – по речи было слышно, что это соотечественники, да когда смотрели русскоязычные СМИ – там явно нагнеталась паника.

Только в аэропорту Праги на въезде стояли два человека в белом, раздававшие памятки о мерах профилактики, и была установлена большая емкость с дезинфицирующим гелем для рук.

По прилете в Москву мы ожидали увидеть маски, тепловизоры, памятки, активно работающих инфекционистов – но нет, ничего. На стойке пограничника задали вопрос, посещали ли мы КНР в 2020 году. Да, посещали на новогодние праздники на 2 дня – и все. Спокойно прошли. Спокойно вернулись в Благовещенск.

Могу отметить, что обеспокоенность людей в Москве чувствовалась чуть больше: в метро люди в масках попадались чаще.

И вот дома, в Благовещенске, через пару часов после возвращения нас навестила доктор, сообщившая о необходимости режима самоизоляции, сославшись на постановление главного санитарного врача РФ от 2 марта 2020 года. Также нам рассказали, куда обращаться в случае плохого самочувствия, дали телефоны горячей линии, рассказали о последствиях нарушения санитарно-эпидемиологического режима, о которых можно прочесть в УК РФ, статья 236. Сфотографировали загранпаспорта с отметками о пересечении границы. Теоретически нас могут навестить медицинские работники, чтобы проверить состояние здоровья.

Чувства были смешанные: это поначалу казалось розыгрышем, что за ерунда вообще, не может такого быть. Было очень досадно: меня ждала любимая работа, было много договоренностей, пришлось несколько часов писать и звонить, передоговаривалась, объясняла обстоятельства. Потом я представила, что могу это время использовать с толком и удовольствием: что-то перебрать, прочитать, посмотреть, перейти на дальневосточное время в мягком режиме. Раз уж отпуск затянулся – надо извлекать из этого все возможное.

Хотя это очень странно и непривычно – находиться дома, несмотря на превосходное самочувствие. Сейчас мы должны по возможности свести живые контакты к нулю, хотя допускается поход в магазин, вынос мусора в малолюдное время. Об условиях я прочитала в интернете, в первую очередь ограничительные меры заработали в столице, и на московских сайтах можно найти подробную исчерпывающую информацию.

Некоторые друзья и родственники предложили помощь в доставке всего необходимого, за что мы очень благодарны, но пока ничего особенно и не нужно – продукты мы успели купить еще до визита.

Если подумать, мы успели вернуться вовремя: до объявления о пандемии, до отмены рейсов. И карантин – самое малое из того, что могло бы приключиться. Со временем приходит более серьезное понимание ситуации и тех преувеличенно жестких мер.

Также я понимаю, что у людей эта история вызывает разное отношение: есть не только сочувствие, но и настороженность, и тревога: а точно ли хватит двух недель? Или даже такое: так и надо, а чего вы ждали, нечего Родину покидать было, чем вы вообще думали.

Это тоже нормально: тема коронавируса – малоприятная, напряжение у многих нарастает. Кто-то, помня опыт свиного и птичьего гриппа, сохраняет спокойствие, кто-то просто не может оставаться в равновесии. И если наша самоизоляция – маленький вклад в то, чтобы даже теоретические риски были минимизированы, чтобы все успокоилось как можно быстрей и пришло в норму, то пусть так и будет.

Почему решила не называть себя: невозможно просчитать все реакции людей, не хочется, чтобы это коснулось ребенка или рабочих отношений. Вирус многих пугает, так как о нем известно совсем мало и чуть ли не единственной мерой сейчас является прекращение живого общения, изоляция. Не хочется оправдываться и доказывать, что мы здоровы, сталкиваться с избеганием, когда на то уже совсем никаких причин не будет».