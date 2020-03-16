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В Амурской области неустойчивая погода: прогноз на 17 марта

В Амурской области неустойчивая погода: прогноз на 17 марта
Фото: pixabay.com

17 марта на севере Амурской области будет облачно с прояснениями. Местами по северо-западу ожидается – снег, днем – мокрый снег. Ветер подует с запада, юго-запада, со скоростью 3-8 метров в секунду.

Температура ночью опустится до минус 9...14, местами – до минус 16...21. Днем – от минус 1 до плюс 4, местами по востоку – до минус 6. На юге ночью переменно облачно, без существенных осадков. Днем – облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, мокрый снег. Ветер с юго-запада разгонится до 3-8 метров в секунду. Температура ночью составит минус 12...17, днем – от нуля до плюс 5.

В Благовещенске ночью переменная облачность, днем облачно, без существенных осадков. Скорость юго-западного ветра достигнет 3-8 метров в секунду. Температура ночью – минус 10...12, днем – плюс 2...4, сообщает Амурский гидрометцентр в Инстаграме.

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#погода

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