В Благовещенске на площади Ленина восстановят аллею кленов начала ХХ века

Фото: архив Амур.инфо

Благовещенск как областной центр старается идти в ногу со временем, так что новая площадь и большой центр «Трибуна Холл» станут показателями развития города именно в этом направлении.

Территория новой площади займет более 13 гектаров и расположится в границах улиц Ленина, Пионерской, Островского, новой набережной, которую ввели в эксплуатацию в конце прошлого года. При этом она останется площадью Ленина. Большой центр «Трибуна Холл» вольется в нее.

На реконструируемой территории увеличится количество зеленых насаждений, восстановят аллею кленов, которая была здесь в начале XX века. Те породы деревьев, которые планируют высаживать, будут полностью соответствовать климатическим условиям области. В старом сквере, который уже существует, ни в коем случае не будет удалено ни одно дерево, уточнил Олег Имамеев.

На отсыпанной площадке тоже высадят деревья. «Первое – это деревья, зеленые насаждения, дальше это будут зеленые газоны с холмами, то есть будет применен принцип холмов, на которых будут люди отдыхать и загорать», – рассказал заммэра.

«Трибуна Холл», который построят на отсыпанной территории, – это здание переменной этажности, где разместятся организации различной направленности, возможно, это будут кафе, музей российско-китайской дружбы. Также планируется отдельный детский комплекс с новыми современными игровыми площадками. Будет, по словам заместителя мэра, и аллея сухих фонтанов с подсветкой, и туалеты, которых не хватает в городе. Сохранят на площади памятник Ленину, и трибуну, которую также отремонтируют.

Администрация города, чтобы минимизировать, потери, к ремонту площади подходит комплексно. Поэтому еще в планах на лето – замена сетей на участке улицы Ленина для исключения дальнейших аварий, ее покрытия, тротуаров, освещения. Это касается участка между Шевченко и Шимановского.

С февраля на площади уже ведутся работы по изысканию, сказал Олег Имамеев. Некоторые из них возможны только в теплый период времени, поэтому дополнительные исследования проведут в мае. Само строительство начнется при оттаивании грунтов, первым делом будет произведен демонтаж старого покрытия. Плитку безвозмездно передадут в детские сады.

До 9 мая, празднования 75-летия Победы, часть забора устанавливать не будут, чтобы горожане могли в праздники погулять. После этого ограждение поставят по полному периметру, и будут вести работы на всех площадках.

Площадь откроется этой осенью, и на ней вновь станут проводить все мероприятия, в том числе празднование Нового года в снежном городке.

«У нас очень жесткие требования ко всем субподрядчикам. Стоимость этого проекта немалая, деньги должны быть освоены максимально рационально и без переделок, – отметил Олег Гатауллович. – Областное правительство вместе с губернатором готовы максимально участвовать в софинансировании данного объекта». Стоимость проекта – более 2 миллиардов рублей. Основные деньги – федеральные, городской бюджет также участвует».