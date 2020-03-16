В Приамурье запустили новый пригородный поезд сообщением Магдагачи – Шимановская

Некоторое время назад жители Магдагачинского района обратились к губернатору Приамурья с просьбой организовать курсирование пригородного поезда от села Магдагачи до села Сиваки. 16 марта пошел поезд по маршруту Магдагачи – Шимановская с остановкой на станциях Красная Падь, Тымерсоль, Дактуй, Сулус, Тыгда, Чалганы, Ушумун, Сиваки, Ту, Мухинская, Берея.

Поезд Магдагачи – Шимановская будет курсировать по понедельникам, вторникам и средам. В обратном направлении он пойдет по вторникам, средам, четвергам со станции Шимановская.

При этом с 15 марта 2020 года отменяются пригородные поезда Магдагачи – Сковородино и Сковородино – Магдагачи. На данном участке сохранено движение пригородных поездов Магдагачи – Сковородино, курсирующих ежедневно.

В 2020 году сохранено курсирование по 13 пригородным железнодорожным маршрутам в районах, между населенными пунктами которых отсутствует альтернативное транспортное сообщение. Пригородное сообщение осуществляется в Архаринском, Магдагачинском, Сковородинском, Тындинском и Селемджинском районах.

В 2019 году для перевозки пассажиров компанией РЖД начата программа по замене подвижного состава в пригородном сообщении на новые пассажирские вагоны, в июле 6 вагонов введены на бамовском участке. 4 марта этого года еще 2 пассажирских вагона на маршруте Архара – Облучье заменены на новые, сообщает областное правительство.