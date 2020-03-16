Амурчанка обманом получила соцвыплату – более 175 тысяч рублей

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Тындинский районный суд вынес приговор 39-летней жительнице города Тында. Ее признали виновной в мошенничестве с использованием служебного положения.

Установлено, что амурчанка, являясь получателем субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, решила получить социальную поддержку для облегчения своего материального положения. Для этого женщина, занимая должность бухгалтера, используя свое должностное положение, изготовила, подписала и заверила печатью справку, содержащую недостоверные сведения о размере ее фактической зарплаты. Амурчанка достоверно знала, что увеличение суммы дохода влечет прекращение социальных выплат.

В дальнейшем указанные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, злоумышленница передала в управление социальной защиты населения по городу Тында и Тындинскому району для проверки. Ей предоставили социальную выплату в размере более 175 тысяч рублей.

В ходе расследования уголовного дела жительница Тынды полностью возместила причиненный бюджету ущерб. Суд учел данное обстоятельство, а также иные обстоятельства уголовного дела и назначил амурчанке наказание – лишение свободы сроком 1 год и 6 месяцев условно. Для нее был установлен испытательный срок – 1 год и 6 месяцев.

Государственное обвинение по уголовному делу поддержала Тындинская городская прокуратура. Приговор в законную силу не вступил, сообщает прокуратура Амурской области.