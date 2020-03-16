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сегодня, 11:50 0

Джигана выпустили из реабилитационной клиники

Джигана выпустили из реабилитационной клиники
Фото: instagram.com/iamgeegun/?hl=ru

Репер Джиган уехал из реабилитационной клиники в Майами. Означает ли это окончание лечения – неизвестно.

Некоторые поклонники исполнителя решили, что его уже выписали из больницы, однако большинство предполагает, что скорого выздоровления певца быть не может.

Такие выводы люди сделали, посмотрев его истории в Инстаграме. На кадрах Джиган едет за рулем авто. Как-либо комментировать этот сюжет он не стал.

Недавно артист попал в рехаб (клиника для зависимых людей). Ходили слухи, что определила его туда жена Оксана Самойлова после того, как Джиган распустил руки. Говорили также, что блогер собирается с ним разводится. Однако девушка опровергла часть этой информации. В частности, она заявила, что никто ни на кого руки не поднимал, расставаться с мужем она не собирается. И даже напротив – планирует помочь ему выйти из сложной ситуации. Этот поступок оценили далеко не все фолловеры Самойловой. Хейтеры обвинили ее в слабохарактерности и излишней любви к деньгам, сообщает Teleprogramma.pro.

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#шоу-бизнес

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